Российский миллиардер Алишер Усманов выиграл судебную тяжбу с немецкой газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), передает ТАСС со ссылкой на представителя бизнесмена. По решению суда, этому изданию запрещено публиковать ряд утверждений о предпринимателе, которые признали ложными.

«В связи с тем, что издание отказалось подписать заявление о прекращении противоправных действий, Алишер Усманов подал исковое заявление в Земельный суд Гамбурга. Суд согласился с доводами Алишера Усманова и в полном объеме удовлетворил иск», — пояснил адвокат бизнесмена.

За каждое нарушение запрета FAZ грозит штраф до €250 тыс. (около 22,2 млн рублей), а при невозможности его взыскания ответственному сотруднику издания может грозить административный арест на срок до шести месяцев за одну публикацию или до двух лет по совокупности нарушений.

Что стало поводом для разбирательства

Поводом для разбирательства стала статья FAZ от апреля 2023 года. В ней издание писало, что Усманов якобы использовал свое состояние «в интересах или по поручению Кремля», неформально представлял интересы российской власти в Узбекистане и вмешивался в редакционную политику газеты «Коммерсантъ» после ее приобретения в 2006 году.

Кроме того, немецкий суд запретил использовать некоторые утверждения оппозиционера Алексея Навального, на основании которых против Усманова вводили европейские санкции и инициировали расследования.

Речь идет о высказываниях, в которых говорилось о том, что бизнесмен якобы «подарил» недвижимость структурам, связанным с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым «как компенсацию за то, что Медведев прикрывал бизнес Усманова за счет „Газпрома“», а также что в 2002 году он якобы приобрел активы «Газпром Инвестхолдинга» через контролируемую им компанию, «продав государственную собственность самому себе»». Ранее они были запрещены.

«Теперь утверждения FAZ признаны судом нарушающими личные права Алишера Усманова и запрещены», — подчеркнул представитель миллиардера.

Представляющий Усманова адвокат по медиаправу Йоахим Штайнхефель добавил, что это не первый случай запрета судами ложных утверждений, которые используются для обоснования европейских ограничений.

«Можно сделать закономерный вывод, что само обоснование санкций ЕС является лишь нагромождением клеветнических, безосновательных и незаконных обвинений», — считает он.

В феврале 2025 года Земельный суд Гамбурга удовлетворил иск Усманова к Tagesspiegel. Изданию также запретили публиковать «целый ряд ложных утверждений», касающихся российского бизнесмена. За каждое нарушение запрета редакция заплатит штраф на сумму до €250 тыс. или же ответственному сотруднику издания может грозить арест.

В мае того же года суд запретил медиахолдингу Люксембурга Mediahuis Luxembourg S.A. называть Усманова владельцем яхты Dilbar.