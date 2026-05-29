На российском рынке за первые пять месяцев 2026 года впервые за долгое время не появилось ни одного заграничного бренда. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные консалтинговой компании CORE.XP.

По информации аналитиков, за аналогичный период прошлого года в России открылось не менее девяти офлайн-точек иностранных компаний, среди которых были испанский ювелирный бренд Pdpaola, белорусская марка одежды Mua и итальянская Kappa. Общее количество появившихся в стране зарубежных игроков по итогам 2025 года составило 12 брендов.

В 2019 году этот показатель составил 29 компаний, в 2020 году — 23, в 2021 и 2022 годах — по 16, в 2023 году — 12, а в 2024 году — 24. Глава отдела исследований CORE.XP Василий Григорьев обратил внимание, что результат первых месяцев текущего года стал «антирекордом» в сравнении с эпохой локдауна и первой половиной 2022 года.

Большинство других консультантов также заявили в разговоре с изданием, что не увидели в 2026 году появления новых иностранных брендов в России, а аналитики NF Group насчитали только одну компанию — австрийского производителя горнолыжной экипировки Zanier, представленного через российскую сеть «Спортмастер» в формате ограниченной дистрибуции.

Отмечается также, что, несмотря на наличие в России работающих зарубежных компаний, в 2025-2026 годах лишь три из них продолжили открывать новые торговые точки — Kappa, турецкий производитель бытовой техники Beko и китайский мебельный бренд Jikailai.

По словам экспертов, причинами такого положения стали неготовность иностранных компаний инвестировать в российский рынок, охлаждение потребительского спроса, снижение посещаемости торговых центров, а также конфликт на Ближнем Востоке, из-за которого нарушена работа логистических цепочек.

Специалист Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла Наталия Кермедчиева назвала бьюти-сегмент единственным исключением в секторе поставок и отметила, что корейские косметические марки продолжают присутствовать в России благодаря оптовым поставкам и прямым представительствам. До конца года ожидается появление в стране не менее 10 бьюти-брендов в таком формате.

Ранее стало известно, что южнокорейский мессенджер KakaoTalk подал в Роспатентзаявку на регистрацию бренда на фоне роста популярности приложения среди россиян.