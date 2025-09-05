Экономике нужно обеспечить «мягкую посадку», чтобы решить макроэкономические проблемы, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. Он также заявил, что высокую ключевую ставку резко снижать нельзя, потому что это приведет к росту цен.

«Мы же целенаправленно это, специально делаем. У нас 4,3% роста ВВП в позапрошлом году, в прошлом — 4,4%. Инфляция подросла», — заявил Путин.

Он добавил, что для того, чтобы «затормозить рост цен», нужно «обеспечить такую мягкую, спокойную посадку» экономики. По его словам, это «тонкий вопрос», и банки, как и правительство, в этой ситуации могут придерживаться разных позиций, и каждый «по-своему прав».

«Уверен, что в конечном итоге нам удастся решить вопросы и с поддержанием необходимых темпов экономического роста, но и с минимальным уровнем инфляции. <…> Все также понимают, что если инфляция будет захлестывать экономику, ничего хорошего не будет, потому что невозможно ничего прогнозировать даже на десять дней, не то что на годы вперед», — сказал президент.

Говоря об инфляции, глава государства заявил, что ЦБ сейчас стремится к показателю не более 4-5%.

«Но это связано с высокой ключевой ставкой, это вызывает вопросы у тех, кто занимается реальным производством, и наверняка многие сидящие здесь в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти», — сказал президент.

Путин также отметил, что расходы федерального бюджета растут, в том числе из-за трат на развитие инфраструктуры, образования, обороны и СВО.

«Да, расходы растут. Это связано с планами инфраструктурного развития, в том числе и на Дальнем Востоке, потому что они требуют больших денежных ресурсов… Наши расходы, связанные с образованием, со здравоохранением по стране в целом. И расходы в сфере обороны, безопасности, в том числе расходы, связанные с проведением специальной военной операции. Это все расходы», — сообщил он.

Путин отметил, что в уровне дефицита бюджета нет ничего страшного, так как долговая нагрузка низкая. По его словам, нужно работать над повышением уровня доходов населения. Президент добавил, что для этого есть возможности, но речь вовсе не об «увеличении налогового бремени».

Кроме того, Путин заявил, что не согласен с позицией главы Сбербанка Германа Грефа о «технической стагнации» в экономике.

«У некоторых членов правительства такое же мнение, это связано с тем, что Центральный банк держит высокую ставку, а держит он, чтобы побороть инфляцию. <…> Цель такая, чтобы не только в магазинах, но и среди участников экономической деятельности цены припали», — сказал он.

Кроме того, глава государства заявил, что искусственный интеллект можно использовать в работе, и сам он относится положительно к идее внедрить ИИ в процесс формирования бюджета. Однако, подчеркнул он, это всего лишь инструмент, с которого «ничего не спросишь».

«Уверен, что возможности искусственного интеллекта можно использовать при любых решениях и нужно использовать при принятии любых решений во всех сферах, в том числе и в сфере ответственности ЦБ. Но принимать решения подобного рода должен конкретный человек. Он и должен отвечать за принимаемые решения. С искусственного интеллекта ничего не спросишь. Это просто инструмент. А люди должны работать», — сообщил российский президент.