Ключевая ставка к концу 2025 года будет 14%, заявил глава Сбербанка Герман Греф на брифинге в рамках ВЭФ-2025. По его мнению, этого недостаточно, и, чтобы «оживить» экономику, необходимо 12%.

По мнению топ-менеджера, по темпу роста ВВП видно, что российская экономика продолжает охлаждение.

«Второй квартал практически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно такие явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам», — сказал он.

По его словам, очень важно вовремя отказаться от политики управляемого охлаждения экономики.

«Важно выйти из периода управляемого охлаждения экономики, чтобы это не превратилось в стагнацию. Потом заводить экономику будет значительно сложнее, чем ее охлаждать», — заявил топ-менеджер.

Для того, чтобы ее «оживить», нужно менять ключевую ставку, уверен он. Последняя к концу года будет примерно 14%, сообщил Греф со ссылкой на экспертов Сбербанка.

«Достаточно ли это для того, чтобы экономика стала оживать? На наш взгляд, недостаточно, и при текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже», — сказал он.

Глава Сбербанка выразил надежду, что Центробанк не допустит рецессии экономики. Греф добавил, что если Банк России снизит ключевую ставку минимум на 2 процентных пункта, то это может привести к улучшению ситуации с выдачей кредитов.

«Будем надеяться, что <…> на конец года мы выйдем с пониманием того, что нам удалось избежать избыточного охлаждения экономики и затяжной инвестиционной паузы, от которой зависит состояние экономики в следующие два-три года», — отметил он.

1 сентября эксперт финансового рынка Андрей Бархота сообщил RTVI, что на предстоящем заседании ЦБ, которое состоится 12 сентября, регулятор может снизить ставку с 18% до 16%. Он рекомендовал гражданам воспользоваться ситуацией и оформить депозиты на небольшой срок, либо вложиться в облигации или закупиться валютой, чтобы потом продать ее подороже.

С декабря 2024 года по май 2025-го ЦБ удерживал ключевую ставку на уровне 21%. В июне она была снижена до 20%, а в июле — до 18%.