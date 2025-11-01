Сотрудники полиции задержали нелегального мигранта в месте проведения фестиваля мистики и фантастики «Некрокомиккон» в Санкт-Петербурге, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Накануне «Фонтанка» со ссылкой на организаторов писала, что на площадке задержали продюсера Алексея Самсонова, он гражданин Казахстана и проживает в Петербурге 20 лет.

В МВД пояснили, что был задержан мигрант, «находящийся с нарушением действующего законодательства на территории РФ».

«Проводится административное разбирательство», — сказано в сообщении ведомства.

Самсонов незадолго до задержания показал «Фонтанке» письмо от комитета по промышленной политике, инновациям и торговле о том, что фестиваль согласован. Организаторам рекомендовали обеспечить меры защиты от COVID-19. В остальном против выставки с продажей товаров комитет не возражал.

Организаторы также сказали, что о проведении фестиваля была уведомлена администрация Красногвардейского района. В письме сказано, что выставка «Некрокомиккон» направлена на привлечение внимания к начинающим музыкальным коллективам и развитие ремесленничества за счет поп-культурной составляющей мероприятия.

Однако замглавы администрации потребовал раскрыть «истинные цели мероприятия», после чего организаторов пригласили «на разговор».

Продюсер Самсонов считает, что камнем преткновения стало именно отношение чиновников к тематике «Некрокомиккона».

Организатор фестиваля Дмитрий Трушков рассказал «Известиям», что 31 октября силовики начали блокировать въезд машин с декорациями, в результате чего помещение мероприятия осталось почти пустым.

«Никаких оснований нет. Мы решили, почему должны отменяться, мы ничего не нарушаем», — сказал Трушков.

При этом «Фонтанка» отмечает, что прокуратура уже проверяла «Некрокомиккон» на соответствие законодательству прокуратура. Ведомство вынесло организаторам предостережение о недопустимости нарушения ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Организаторы повысили возрастной ценз фестиваля с 12+ до 18+.

С 2016 по 2022 год мероприятие проходило под названием «Старкон Хеллоуин», а с 2023-го его назвали «Некрокомикконом». Самсонов объяснил «Фонтанке», что фестиваль хотели адаптировать к современным трендам, добавить в него больше российской культуры. Также организаторы старались не связывать его с Хеллоуином, а с днем памяти иллюзиониста Гарри Гудини.