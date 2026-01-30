Писатель Ник Перумов в интервью RTVI объяснил, почему современная фантастика, несмотря на обилие издаваемых книг, не порождает фигур масштаба Айзека Азимова, Роберта Шекли или братьев Стругацких. По его мнению, классики жанра совершили единственный в своем роде прорыв, от которого сегодня остались лишь производные.

Перумов считает, что в XX веке в фантастику пришли те, кому было тесно в рамках критического реализма с его лейтмотивом «»маленький человек против плохого, ужасного, бездушного общества»». Такие авторы, как Азимов и Шекли, были визионерами, сбросившими эти оковы. Однако «всякий прорыв может быть совершен только один раз», и сейчас условия для творчества радикально изменились.

Главным изменением писатель назвал тотальную трансформацию механизма потребления информации — «против письменного слова, которое требует работы читателя, выставлена блестящая, бездумная стена совершенно бессмысленных видео». Потребление видео, по словам Перумова, не энергозатратно и притупляет активность мозга, тогда как чтение заставляет его работать, что «сегодня нравится далеко не всем».

«То, что это наркотик, то что бесконечное залипание в видео ведет к реальному угасанию когнитивных способностей мозга заговорили не только общественники, но и профессионалы, — врачи, неврологи», — заявил автор.

Резюмируя свою мысль, Перумов объяснил, что литература исчерпала арсенал, заданный критическим реализмом. Чтобы появились новые гении, сопоставимые с титанами прошлого, фантастике, как и обществу, необходим «новый прорыв» в совершенно иных условиях.