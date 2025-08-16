Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью Fox News, что лидер Китая Си Цзиньпин пообещал ему не нападать на Тайвань, пока американский лидер находится у власти.

Об этом республиканец рассказал 15 августа до встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

«Он сказал мне: “Я никогда не сделаю этого, пока вы президент” <…> и я ответил: “Что ж, я ценю это”. Но он также сказал: “Но я очень терпелив, и Китай очень терпелив”», — заявил Трамп.

The Guardian отмечает, что китайское посольство в Вашингтоне не стало комментировать ситуацию. Издание напоминает, что лидеры Китая и Соединенных Штатов общались в июне.

США является основным поставщиком оружия для Тайваня и выступает в качестве его союзника, но при этом, как и большинство стран, не имеет официальных дипломатических связей с островом.

Тайвань не признает правительство КНР, а Пекин считает регион неотъемлемой частью своей территории. Независимость острова признают только 13 стран-членов ООН. Все государства, которые поддерживают дипломатические отношения с Пекином — включая 27 стран Евросоюза, США и Россию, — официально считают Тайвань частью КНР.

В марте The Washington Post сообщала, что сдерживание захвата Китаем Тайваня и укрепление внутренней безопасности названы главными приоритетами США. Об этом, по данным издания, говорилось во временном стратегическом руководстве по национальной обороне, где излагалась концепция Трампа по подготовке к потенциальной войне против Китая, а также по защите интересов США от угроз в «ближнем зарубежье», включая Гренландию и Панамский канал.