Число пострадавших в результате налета беспилотника на дом в ауле Новая Адыгея выросло до 11 человек, сообщил губернатор региона Мурат Кумпилов. В регионе введен режим ЧС районного уровня.

«Никто не останется с бедой один на один. Самое главное, что нет погибших», — говорится в сообщении главы региона.

Он уточнил, что в результате налета пострадали 11 человек, из них госпитализированы 9, в том числе двое детей. Кумпилов пожелал им скорейшего выздоровления.

Губернатор отметил, что пункт временного размещения граждан, эвакуированных с места ЧС открыт на территории базы отдыха «Шапсуг».

По словам Кумпилова, они будут обеспечены всем необходимым для комфортного пребывания до устранения всех последствий случившегося. На пунктах также будут дежурить соцработники, медики и психологи.

«Администрация муниципалитета вводит режим ЧС районного уровня. Это поможет эффективнее объединить работу всех служб и ведомств», — добавил губернатор.

По его словам, допуск граждан в дома и квартиры будет осуществляться поэтапно, по мере завершения обследования представителями правоохранительных органов.

Дроны атаковали Адыгею в ночь на 21 января. В результате налета в ауле Новая Адыгея произошел пожар, который, по словам Кумпилова, затронул многоквартирный дом и парковку с машинами. Сгорели 15 автомобилей, еще 25 пострадали.

Глава региона отметил, что на место ЧП выехал глава правительства Адыгеи Анзаур Керашев, министр здравоохранения Рустем Меретуков и глава Министерства труда и соцразвития Джанбеч Мирза.

По данным Минобороны, за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили над восьмью российскими регионами, Черным и Азовским морем 75 беспилотников. При этом в сводке ведомства не упоминается Адыгея.