Сторонник теории «плоской Земли», певец Юрий Лоза в разговоре с RTVI заявил, что не согласился бы стать главой «Роскосмоса» в случае поступления такого предложения. Также он со скепсисом отнесся к планам России строить лунную АЭС, отметив, что «никто не знает, что такое Луна».

«Нет, я бы не согласился [возглавить “Роскосмос”]. Потому что, во-первых, у меня уже возраст такой, что мне не хочется стремиться к каким-то новым вершинам, что-то преодолевать. Я уже 12 лет как пенсионер. Поэтому поздновато уже что-то затевать новое», — объяснил артист.

Лоза уточнил, что руководство — это прежде всего ответственность: за людей, предприятия, структуры и механизмы.

«Я это не создавал, я в этом деле мало что понимаю, как функционируют такие большие организации. Брать на себя такую ответственность я бы не стал, мне этого не хочется», — заключил певец.

Отдельно он прокомментировал планы «Росатома» и Роскосмоса построить на Луне атомную электростанцию — сначала малой мощности до 10 кВт, а в перспективе и значительно более мощную. По данным вице-президента НИЦ «Курчатовский институт» Александра Благова, установка должна заработать на спутнике Земли к 2036 году. Проект реализуется совместно с Китаем. Первый вице-премьер Денис Мантуров в июне 2025 года уточнял, что лунная инфраструктура рассматривается как плацдарм для дальнейшего освоения других планет.

Лоза к этим планам отнесся скептически. «Я думаю, что сначала надо понять, что такое Луна, а потом уже что-то планировать. Пока никто не знает, что такое Луна», — сказал он.

С таким же сомнением артист отнесся и к завершившейся недавно американской миссии «Артемида II», чей экипаж 11 апреля приводнился у побережья Сан-Диего после десяти дней полета с облетом спутника Земли. Это был первый выход людей за пределы низкой околоземной орбиты с 1972 года.

Лоза, однако, усомнился в подлинности произошедшего. «Вот эта миссия последняя меня опять не убедила, что они туда летали. Мне кажется, что очередной раз нам показали постановку — как всегда, пафосную постановку американской компании NASA», — заявил он.