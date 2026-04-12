«Росатом» вместе с «Роскосмосом» разрабатывает атомную энергоустановку для Луны мощностью до 10 кВт. Об этом в День космонавтики рассказал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Но ее не хватит для промышленного освоения спутника Земли, поэтому уже ведется работа над созданием более мощной АЭС, добавил он.

«65 лет назад Юрий Гагарин открыл космос для человечества. Сегодня мы делаем следующий шаг: создаем инфраструктуру для постоянного присутствия на Луне», — сообщил Лихачев изданию «Страна Росатом».

Вес установки, по его словам, будет не более 1,2 тыс. кг, расчетный срок ее безаварийной работы — от 10 лет. Она должна выдерживать не только стартовые перегрузки и вакуум, но и жесткое излучение, а также лунную ночь с температурой до минус 150 градусов, которая длится две недели.

Лихачев подчеркнул, что речь идет не о теоретических разработках: «Наши радиоизотопные источники десятилетиями автономно работали на маяках Севморпути, а в 2019 году обеспечивали тепло китайскому луноходу “Нефритовый заяц” на обратной стороне Луны. Для научной техники и мобильных модулей мы предлагаем именно такие проверенные решения», — отметил он.

Но, если говорить о промышленном освоении спутника Земли, то есть о добыче редкоземельных металлов, получении кислорода и ракетного топлива из лунного льда и производстве сложных изделий на месте, то 10 кВт будет недостаточно, сказал глава госкорпорации.

«Прямо сейчас мы делаем первый шаг в создании небольшой налунной атомной станции. В то же время мы уже думаем над проектом лунной АЭС мощностью на порядок выше. Глобальный консенсус однозначен: без мощной ядерной энергетики дальний космос останется эпизодической экспедицией, а не зоной индустриального развития», — заявил Лихачев.

По предварительным планам, отечественную ядерную энергоустановку могут доставить на Луну в 2033—2035 годах — к моменту создания международной лунной исследовательской станции.

Первый вице-премьер Денис Мантуров в июне 2025 года уточнял, что этот проект реализуется совместно с китайскими партнерами. «Сначала нужно все технологии отработать на Луне, а потом двигаться дальше, к другим планетам. При отработке технологий на Луне, в частности с нашими китайскими партнерами, требуется обеспечить станцию энергетикой. Речь идет о доставке на Луну нашей атомной энергетической станции малой мощности», — говорил он.

Мантуров также обозначил приоритеты: Россия в первую очередь намерена изучать Луну и Венеру, и лишь затем речь может зайти о Марсе.