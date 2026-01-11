Норвежский Нобелевский комитет официально заявил, что лауреат Нобелевской премии мира 2025 года венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо не может передать свою награду американскому президенту Дональду Трампу. Комитет объяснил это жесткими правилами, которые действуют со времен основания награды.

«Нобелевская премия не может быть ни отозвана, ни разделена, ни передана другим лицам. После объявления решение остается в силе навсегда», — подчеркнули в комитете, ссылаясь на параграф 10 устава, согласно которому решения о присуждении награды обжалованию не подлежат.

В заявлении отмечается, что ни один из комитетов в Стокгольме и Осло никогда не рассматривал возможность отозвать уже врученную премию.

Норвежский комитет отметил, что обычно не комментирует действия и заявления лауреатов, поскольку его полномочия ограничиваются оценкой деятельности кандидатов только до момента принятия решения о награждении.

Сообщение организации появилось после того, как 6 января Мачадо заявила Fox News, что готова передать награду американскому президенту после успешной операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января. «Поскольку это награда венесуэльского народа, мы, безусловно, хотим вручить ее ему и разделить с ним», — сказала одна из лидеров венесуэльской оппозиции, отметив, что события того дня навсегда изменили ход истории региона.

Мачадо получила Нобелевскую премию мира в октябре 2025 года «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле». Трамп также был среди номинантов, но награды не получил.

В 2019 году Мачадо объявляла о намерении баллотироваться в президенты, в 2023-м на праймериз оппозиции набрала 92% голосов, однако суд запретил ей участвовать в выборах, а позднее против нее в республике возбудили уголовное дело.

3 января 2026 года американские военные по распоряжению Трампа захватили Мадуро и его супругу в Венесуэле и вывезли в Нью-Йорк, где суд предъявил венесуэльскому лидеру обвинения в наркотерроризме.

Мачадо подчеркнула, что эти события открыли путь к освобождению страны от диктатуры.

Однако Трамп на пресс-конференции, посвященной операции по захвату Мадуро, выразил сомнения в лидерских способностях Мачадо, назвав ее «милым» человеком, которая не обладает необходимыми качествами для управления страной.

The Washington Post писала, что Трамп не поддержал Мачадо из-за того, что она приняла Нобелевскую премию мира. Собеседники издания говорили, что, несмотря на заявления оппозиционерки о том, что она посвящает награду американскому президенту, ее решение стало «непростительным грехом».

Однако сам республиканец это отрицал: «Она не должна была победить. Но нет, это никак не повлияло на мое решение».

Позднее Трамп заявил, что должен был получить несколько премий мира: «Когда ты завершаешь восемь войн, в теории ты должен получить одну Нобелевскую премию за каждую войну».