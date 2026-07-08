Национальный олимпийский комитет Норвегии не согласился с рекомендацией Международного олимпийского комитета снять ограничения с российских спортсменов. Президент НОК Норвегии Зайнеб Аль-Самараи заявила, что нынешняя ситуация, по мнению организации, не дает оснований для возвращения российских атлетов к полноценному участию в международных соревнованиях.

По словам Аль-Самараи, НОК Норвегии принимает рекомендацию МОК к сведению, однако не поддерживает восстановление российских спортсменов в полном объеме. Она также отметила, что позиция норвежской стороны остается мнением меньшинства в международном спортивном сообществе.

«Нынешняя ситуация не дает оснований для того, чтобы российские спортсмены снова получили право участвовать в международных стартах. Мы не согласны с рекомендацией МОК восстановить российских спортсменов с полным объемом прав, но принимаем ее к сведению. К сожалению, приходится признать, что наша позиция продолжает быть мнением меньшинства в международном спортивном сообществе», — приводит слова Аль-Самараи пресс-служба НОК Норвегии.

Ранее о сохранении своей позиции сообщил Международный союз биатлонистов. Как передает ТАСС, президент IBU Олле Далин заявил, что исполком организации сформировал мониторинговую группу, которая продолжит регулярно оценивать ситуацию и представлять отчеты. Российские биатлонисты отстранены от соревнований под эгидой IBU с весны 2022 года.

Ранее МОК рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов, подчеркнув, что окончательное решение об их допуске каждая международная федерация принимает самостоятельно.