Цена на бензин зависит от того, сколько поставщиков работает в регионе, насколько развиты сетевые и частные АЗС. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил в специальном интервью RTVI.

«Если говорить про [то], удается нам сдерживать рост цен или нет, то я считаю, что у нас цена, как и по всей стране, конечно, растет. Но недавно как раз было исследование, что в Ярославской области — одна из самых низких цен на бензин в Центральном федеральном округе», — заявил Евраев.

По словам губернатора, цена зависит от соотношения спроса и предложения, а также от количества поставщиков, то есть владельцев заправок.

«Если, допустим, у вас будет только одна сеть, то вы полностью от нее зависите. Когда у нас очень хорошо развиты сетевые заправки, их много и они разные, плюс есть частные поставщики, частные заправки… Да, как правило, на частных больше цена, потому что они перекупщики. Но поскольку у нас много сетевых, то предложение, которое у нас существует, и позволяет сдерживать рост цен», — пояснил Евраев.

Он подчеркнул, что «это самая эффективная мера».

На вопрос, на сколько процентов выросли цены на бензин в Ярославской области, Евраев ответил: «Не буду говорить (сразу говорю) ни про цифры, ни про проценты. У нас они, как и во всей стране, подросли. Но еще раз скажу, что у нас цены если не самые низкие, то одни из самых низких по стране».

Ситуация на российском топливном рынке обострилась на рубеже июня и июля. Главной причиной дефицита бензина стали атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Ранее пострадали НПЗ в Туапсе и Москве (18 июня), а в ночь на 6 июля массовому налету из более чем 70 дронов подвергся Ярославский НПЗ.

В тот же день БПЛА впервые атаковали Омский НПЗ. На следующий день, 7 июля, крупнейшая в Омской области сеть АЗС полностью прекратила розничную продажу бензина физлицам, перейдя на обслуживание только корпоративных клиентов.

Масштаб проблемы потребовал вмешательства на высшем государственном уровне. 28 июня президент Владимир Путин провел профильное совещание, поручив загрузить работающие мощности по максимуму и сократить сроки техобслуживания заводов. Параллельно вице-премьер Александр Новак указал на логистические сбои на железных дорогах, призвав регионы ускорить доставку и разгрузку цистерн.

Для ликвидации ажиотажного спроса Россия впервые прибегла к импорту топлива: в начале июля стартовали поставки бензина по морю из Индии, также прорабатывается вопрос закупки партий Аи-92 и Аи-95 у Казахстана. Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских считает, что полностью стабилизировать рынок удастся к сентябрю.