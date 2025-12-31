Власти США освободили и депортировали в Россию инженера Дениса Постового, которому в 2024 году предъявили обвинения в нарушении экспортного контроля и поставках подсанкционных технологий, используемых для сборки БПЛА. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента Единого координационного центра поддержки соотечественников (ЕКЦС) за рубежом Ивана Мельникова.

По словам Мельникова, команда защиты совместно с российскими дипломатами смогла добиться депортации Постового, в отношении которого в США еще не успели вынести приговор.

Вице-президент ЕКЦС также отметил, что российский инженер не мог заниматься защитой своих интересов из-за того, что в его отношении выбрали в качестве меры пресечения помещение в депортационную тюрьму вместо домашнего ареста.

Подобное положение дел стало причиной многочисленных задержек всего процесса и жалоб со стороны адвокатов, которым удалось добиться депортации несмотря на то, что с Постового не сняли обвинения.

«Произошло настоящее новогоднее чудо», — добавил Мельников.

Он также отметил, что у Постового было диагностировано несколько тяжелых хронических заболеваний. По словам вице-президента ЕКЦС, родственники и адвокаты предприняли необходимые меры для того, чтобы инженер получил медицинскую помощь, а оставшиеся проблемы со здоровьем он будет решать уже в российских больницах.

«Он сможет встретить новогодние праздники со своими близкими, а у него еще и четверо несовершеннолетних детей», — сказал Мельников.

О задержании 44-летнего Постового стало известно в сентябре 2024 года. По версии Минюста США, россиянин занимался поставками в Россию микроэлектроники двойного назначения, которая применяется при производстве дронов. В соответствии с американским законодательством ему грозило до десяти лет тюрьмы и штраф в размере до $250 тысяч.