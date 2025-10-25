Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» вернула прежнее название — «Справедливая Россия» (СР). Такое решение было принято 25 октября на юбилейном XV партийном съезде.

«Полное название будет звучать — Социалистическая партия «Справедливая Россия», короткое название — Партия «Справедливая Россия»», — уточнил ее председатель Сергей Миронов.

Партия была образована в 2006 году. Ее первое название звучало как «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь». В 2009 году она была переименована в «Справедливую Россию», а в 2021-м сменила название на «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Это произошло после слияния с движениями Захара Прилепина «За правду» и Геннадия Семигина «Патриоты России». Прилепин и Семигин тогда стали сопредседателями партии. Последний покинул этот пост в 2024 году.

Помимо названия, на партийном съезде сменили и систему управления. Делегаты упразднили институт секретарей центрального совета и палаты депутатов партии. Вместо сопредседателей созданы должности зампредседателя. На пост первого заместителя председателя партии избран вице-спикер Госдумы Александр Бабаков (за — 188 человек, против — два), заместителями стали Захар Прилепин (за — 187, против — три) и Руслан Татаринов (за — 187, против — три).

Кроме того, срок полномочий для федеральных руководящих органов и должностных лиц был увеличен с 2,5 до 4 лет. Также председатель партии и председатели советов региональных отделений теперь смогут избираться на четыре вместо трех сроков подряд.

Сергей Миронов, который вновь был избран председателем «Справедливой России», объяснил, что изменения необходимы для того, чтобы руководящие должностные лица владели реальными полномочиями и реализовали их «в обязательном порядке».

«Теперь партия выходит на новый этап, сохраняя все лучшее от объединения и укрепляя единую команду. <…> Это переход в режим готовности к выборам, чтобы занять второе место на выборах в Государственную Думу», — добавил первый замглавы фракции СР в Госдуме Дмитрий Гусев.

На открытии съезда выступил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и зачитал приветствие главы государства Владимира Путина делегатам. В нем отмечается, что партия «пользуется поддержкой значительной части избирателей, играет заметную роль в политической и общественной жизни страны».

В преддверии съезда СР «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что Захар Прилепин, который подписал новый военный контракт и возвращается в зону СВО, покинет президиум центрального совета партии и может вообще выйти из нее. По словам одного из собеседников газеты, Миронов в результате преобразований «по сути, замкнет на себе все руководящие органы» в СР.

Сам Прилепин заявил в интервью ТАСС, что еще в 2022 году «поставил на подморозку» свои политические амбиции и в целом «не очень понимает, как это в наше время реализовывать». При этом Прилепин отметил, что в перспективе хотел бы «провести» в Госдуму участников военной операции.