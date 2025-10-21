Писатель Захар Прилепин готовится подписать новый контракт на прохождение военной службы и вернуться на фронт. Об этом рассказал РБК его представитель Иван Андреев. Сам литератор подтвердил эту информацию ТАСС.

Прилепин прошел медкомиссию и в ближайшее время отправится в зону боевых действий, сообщил Андреев. Источник ТАСС сообщил, что писатель находится в Донбассе.

Прилепин пояснил агентству, что ему требовалась реабилитация после совершенного на него покушения в мае 2023 года. Писатель уточнил, что в результате взрыва получил девять переломов ног, перелом позвоночника, грудины, ребер «и всего остального».

«И как только я стал чувствовать, что я более-менее в состоянии вернуться в строй, я предпринял несколько попыток пройти медкомиссию, и вроде бы последние попытки увенчались успехом», — рассказал он.

Писатель назвал возвращение на фронт «своей историей», начатой вместе с «живыми и павшими товарищами» в 2014 году.

«Я за нее несу ответственность и с нее соскакивать не собираюсь», — подчеркнул Прилепин.

В разговоре с RT он уточнил, что отправится в зону СВО примерно через две недели. Он будет выполнять задачи, которые поставят «отцы-командиры», и займет «соразмерную компетенциям» должность.

Отвечая на вопрос о возможных мерах предотвращения терактов, подобных покушению на него, Прилепин назвал «единственным известным ему способом» уничтожения терроризма «возвращение Киева в состав России». Альтернативой этому, по мнению писателя, могло бы стать создание на Украине «“союзного государства на жесткой сцепке” по примеру Белоруссии».

Как минимум на время своего контракта Прилепин возьмет паузу в литературной деятельности, сообщил писатель РИА Новости. Программы и шоу с его участием, как правило, записываются заранее и продолжат выходить, добавил он.

Покушение на Прилепина

В январе 2023 года Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО в Донбассе. 6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7, в котором писатель ехал вместе с соратником Александром Шубиным. Автомобиль разорвало на две части, на месте взрыва образовалась воронка. Прилепин получил ранения, Шубин погиб. Незадолго до взрыва писатель высадил из машины свою дочь, которую вез к родственникам

В тот же день на выезде из деревни Козлово был задержан подозреваемый в покушении — гражданин Украины Александр Пермяков. Мужчина сначала заявил полицейским, что «ловил куропаток» на пруду поблизости. На допросе он рассказал, что был завербован разведкой Украины в 2018 году, а через четыре года получил задание переехать в Россию с целью убийства Прилепина.

МИД России заявил, что покушение на Прилепина курировали украинские спецслужбы. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк официально не подтвердил, но и не отрицал причастность ведомства ко взрыву. По его словам, для покушения на Прилепина использовалась противотанковая мина, в результате писатель якобы «остался без гениталий».

Сам Прилепин предположил, что смог выжить, поскольку исполнитель взрыва, будучи «сапером-самоучкой», закопал мину слишком глубоко, и «первая сила взрыва ушла в землю». ГЛава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщал, что на месте происшествия также была обнаружена несработавшая противотанковая мина.

В сентябре 2024 года суд приговорил Пермякова к пожизненному лишению свободы со штрафом в размере 700 тыс. рублей. Через месяц после покушения президент Роcсии Владимир Путин наградил Прилепина и Шубина (посмертно) oрденами Мужества.