Ключевая ставка 15,5% годовых, вероятно, останется на прежнем уровне после заседания Банка России 20 марта, считает заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. В разговоре с NEWS.ru она пояснила, что таким образом регулятор даст более осторожный сигнал по дальнейшей траектории денежно-кредитной политики (ДКП).

По словам эксперта, общемировой рост цен на нефть создает глобальную неопределенность и не дает ЦБ оснований для быстрого смягчения ДКП. Хотя подорожание топлива поддерживает валютную выручку и бюджетные доходы России как экспортера, неопределенность рубля в этих условиях оказывает большое влияние на денежно-кредитную политику.

«Это новый внешний фактор, который повышает вероятность более осторожного поведения регулятора. Для центральных банков такой шок означает не только возможное ускорение глобальной инфляции, но и рост общей неопределенности в отношении мировой конъюнктуры, издержек и финансовых условий», — заключила Фрумина.

С октября 2024 года по июнь 2025 года ключевая ставка Центробанка держалась на рекордно высоком уровне 21%. В июне 2025 года регулятор запустил цикл ее снижения.

На последнем заседании 13 февраля 2026 года показатель установили на уровне 15,5% годовых. Следующее заседание, на котором будут рассматривать вопрос об уровне ключевой ставки состоится 20 марта.

Согласно базовому сценарию ЦБ, в течение 2026 года средняя ключевая ставка будет находиться в диапазоне 13,5—14,5%. Регулятор предполагает, что инфляция в текущем году снизится до 4,5—5,5%.

Ранее бывший замминистра финансов Олег Вьюгин в интервью RTVI заявил, что к концу года ключевая ставка может опуститься до 10-12%. Он отметил, такие показатели вполне реальны, учитывая принятый план бюджета, однако подчеркнул, что регулятор будет «очень осторожно снижать ставку».