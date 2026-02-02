Если речь пойдет о судьбе России как страны, то ни у кого не должно быть сомнений, что она применит ядерное оружие, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo военкора Семена Пегова. Главные заявления политика — в материале RTVI.

О возможности применения ядерного оружия

«Очевидно, что <…> это оружие чрезвычайное и исключительно опасное для всего человечества. Но в то же время, и это тоже неоднократно говорилось, если речь пойдет о судьбе страны, здесь никаких сомнений быть ни у кого не должно», — указал Медведев.

Он напомнил о том, что в обновленной ядерной доктрине России расширены критерии использования ядерного оружия. Это сделано с учетом последствий конфликта на Украине и возникновения новых видов вооружений, отметил зампред Совбеза.

«Вы знаете, там теперь не только в качестве ответной меры на ядерный удар может использоваться ядерное оружие, но и на массированное применение беспилотников, ракет, иных средств, доставляющих оружие», — перечислил Медведев.

Однако, по его словам, это не означает, что после каждого такого случая президент Владимир Путин как верховный главнокомандующий рассматривает вариант ядерного ответа.

«Россия действует строго в соответствии со своей ядерной доктриной, <…> где прямо перечислены все позиции, когда можно применить ядерное оружие для купирования более опасных угроз. С учетом того, что Россия ядерное оружие не применила, значит таких угроз для нашей страны не было», — ответил Медведев на вопрос о том, обсуждала ли Москва когда-либо возможность применения ядерного оружия по Украине.

В современном мире к ядерной теме стали относиться иначе, добавил зампред Совбеза и привел в пример диалоги с представителями прежней американской администрации президента Джо Байдена. По его словам, когда Москва предупреждала, что ситуация может пойти по неконтролируемому сценарию и обмену ударами с разрушительными в глобальном смысле последствиями, то с другой стороны это называли «пугалками», которые «русские придумывают», и что на самом деле «ничего никогда не сделают».

Был морально готов «нажать на ядерную кнопку»

Говоря о собственной степени решимости в бытность президентом России (2008-2012), Медведев заявил, что был морально готов «нажать на ядерную кнопку», если придется. Он рассказал, что в роли верховного главнокомандующего проходил все необходимые тренировки, в том числе по ядерному оружию.

По словам зампреда Совбеза, любой, кто баллотируется в президенты ядерной страны и избран на этот пост, не может исключать для себя такого варианта развития событий — иначе он обязан отказаться от должности.

«Поэтому, естественно, это исключать никогда нельзя. Но, не дай бог, чтобы до этого дошло», — сделал вывод Медведев.

О будущем Украины

По словам Медведева, сейчас на Украине действует «враждебный по отношению к России режим», который должен исчезнуть для устойчивости международных отношений. После этого страна сохранится «в каком-то виде», считает зампред Совбеза.

Медведев также заявил о необходимости исключить угрозу реванша со стороны Украины «вне зависимости от размеров того украинского государства, которое останется после завершения военных действий’.

«Ситуация очень опасная»: о риске глобального конфликта

Медведев высказал мнение, что ситуация в мире «очень опасная», и не исключил глобального конфликта. Он напомнил, что так называемые Часы Судного дня, придуманные журналом «Бюллетень ученых-атомщиков» в 1947 году и дающие метафорическую оценку риска глобальной катастрофы, «в обратную сторону не пошли».

«Я не хочу нагнетать, но ситуация очень опасная. <…> Глобальный конфликт, к сожалению, не исключен. Я считаю, что опасность очень велика, и она не снижается», — сказал Медведев.

Как полагает зампред Совбеза, главная опасность заключается в том, что «снижается болевой порог». По его собственным воспоминаниям из детства и юности, когда СССР, США, страны НАТО и Варшавского договора только начинали говорить о возможности ядерного конфликта, это шокировало людей.

«Особенно, наверное, с Карибского кризиса. Типа, этого не должно быть, потому что не должно быть никогда», — пояснил политик.

Зампред Совбеза подчеркнул, что Россия не заинтересована в разжигании глобального конфликта:

«Конечно, мы не заинтересованы в глобальном конфликте. Мы же не сумасшедшие! Сто раз об этом говорилось. Кому нужен глобальный конфликт?»

В то же время Медведев отметил, что в Москве также не были заинтересованы в том, чтобы начинать военную операцию на Украине. По его словам, российские власти не раз призывали Запад и НАТО договориться с учетом интересов России.

«Мы многократно предупреждали Запад, натовские страны, что давайте договоримся, просим вас учесть интересы Российской Федерации, определить границы дальнейшего движения НАТО, отказаться от вовлечения Украины в НАТО, поскольку у нас с Украиной уже тогда был территориальный спор по поводу Крыма. Нет! Хоть бы хны! — “Нет, мы будем делать все, что хотим, вот кто захочет, тот и присоединится”. Ну, все, получили! Сейчас это большая мировая проблема», — констатировал Медведев.

В контексте конфликта на Украине Медведев повторил, что размещение западного воинского контингента на ее территории в качестве гарантии безопасности является неприемлемым для России. Такие войска Москва будет считать законной мишенью для ударов, подчеркнул он.

«О какой гарантии можно говорить, если иностранный контингент недружественных нам государств, входящих в НАТО, будет размещен на территории такого государства? Сто раз было сказано, что он превратится в легальную цель для уничтожения», — указал Медведев.

О «врагах России»

С точки зрения международного права врагами России можно считать страны, помогающие воевать с Россией, а также желающие ей «погибели, поражения, распада» считает Медведев.

«Те, кто помогает воевать с нами, будь то оружие, разведданные, те или иные цели, которые там вводят, допустим, в блоки памяти ракет и других средств поражения, — они выступают как враги. И с точки зрения международного права здесь нельзя сказать: „Нет-нет, мы просто поставили, и все, извините, мы тут ни при чем“. Нет», — пояснил он.

В числе врагов России Медведев назвал страны Запада. По его словам, «особенно печально»,что значительная часть из них — это государства Европы.

Внутренними врагами России Медведев назвал равнодушие к бойцам военной операции на Украине, лень и нежелание помогать своей стране. Он указал, что никого конкретно не обвиняет и что имеет в виду не тех, кто уехал из России после начала СВО, а тех, кто «не воспринимает свою страну близко, кто лишен элементарного патриотизма».

О неоправданных надеждах «либеральных кругов»

Как рассказал зампред Совбеза, за годы во власти его взгляды на некоторых исторических деятелей прежних эпох изменились, и он лучше стал понимать их мотивы — в юности все политические фигуры казались черными или белыми, хорошими или плохими, а в зрелом возрасте пришло понимание, что они «многоцветные».

Чтобы принять судьбоносное решение, находясь на высшем государственном посту, нужно взвесить большое количество последствий, иначе «для страны может наступить катастрофа», признал Медведев. Примером такой катастрофы он назвал распад СССР, выразив мнение, что легче от этого никому не стало, даже тем странам, которые сейчас не настроены по отношению к России дружелюбно. «Ведь даже они признают, что вот этот хаос, который возник, в прежней жизни его не было», — отметил политик.

Оценивая себя, Медведев заявил, что «никогда не был ни каким-то рафинированным либералом, ни абсолютным консерватором». Отвечая на вопрос, не считает ли он, что не оправдал в свое время определенных надежд либеральных кругов, зампред Совбеза сказал: