Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани на третий день своей работы в должности пошел на «публичный разрыв» с президентом США Дональдом Трампом, резко осудив захват американскими военными венесуэльского лидера Николаса Мадуро в Каракасе, пишет The New York Times (NYT).

В субботу, 3 января, Мамдани опубликовал пост в X, в котором назвал произошедшее «вопиющим стремлением к смене режима».

«Одностороннее нападение на суверенное государство является актом войны и нарушением федерального и международного права», — обозначил свою позицию мэр Нью-Йорка, где Мадуро сейчас находится в следственном изоляторе.

На брифинге с журналистами Мамдани сообщил, что позвонил Трампу и «прямолинейно» заявил ему о несогласии с проведенной силовой операцией.

«Я ясно дал понять свою позицию, и на этом все и закончилось», — сказал Мамдани, не сообщив подробностей о том, как отреагировал глава Белого дома.

В администрации Трампа не ответили на просьбу NYT о комментарии.

Издание отмечает, что несмотря на изначальную разницу взглядов президента и новоизбранного мэра их встреча в ноябре в Овальном кабинете была «неожиданно теплой». Трамп тогда щедро хвалил Мамдани и оценил его как «очень рационального человека», говорится в статье.

Конфликт между ними произошел гораздо быстрее, чем ожидалось, продолжает газета. Острота ситуации состоит в том, что Трамп контролирует поток федерального финансирования Нью-Йорка и при желании может «значительно осложнить работу Мамдани», поясняет The New York Times.

Как отмечается в публикации, в Нью-Йорке живут тысячи венесуэльцев, которые являются одной из наиболее быстрорастущих групп иммигрантов в городе. Многие из них бежали именно от режима Мадуро, и Мамдани обещал им помощь.

Пока неясно, потребует ли судебное разбирательство над Мадуро в Нью-Йорке значительных затрат из городского бюджета, таких, например, как сверхурочные выплаты полицейскому управлению.

Перед судом в Нью-Йорке не впервый раз предстает «высокопоставленный» обвиняемый, что приносит жителям заметные неудобства. Так, когда в нью-йоркском изоляторе находился мексиканский наркобарон Хоакин Гусман по прозвищу «Эль Чапо», городским властям приходилось при его перевозке в целях безопасности перекрывать Бруклинский мост, что вносило серьезный разлад в дорожное движение.