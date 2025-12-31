Президент США Дональд Трамп начал сомневаться в оценке своих способностей «очаровать» своего российского коллегу Владимира Путина. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванного помощника американского главы государства.

Как отмечает издание, изначально советники Трампа считали, что у российского президента есть лишь две возможности: либо продолжать боевые действия «большой ценой — потерь на поле боя, разрушения экономики и ухудшения отношений с американским президентом», либо заключить сделку, смягчив санкции и открыв «новую эпоху» сотрудничества в сфере бизнеса.

По словам корреспондентов, Трамп был уверен в реализации второго варианта ввиду своей уверенности в крепких личных отношениях с Путиным, а также из-за предполагаемого эффекта, который должно было произвести на российскую сторону позитивное расположение Вашингтона к Москве.

Для того, чтобы дать российской делегации на переговорах в Эр-Рияде представление о своем настрое, пишет NYT, американская администрация направила представителей, известных критикой в адрес той поддержки, которую оказывал Украине бывший президент США Джо Байден.

Однако несмотря на планы Вашингтона по установлению продолжительного перемирия, российская сторона согласилась лишь приостановить удары на 30 дней, отмечает издание.

Часть администрации США также испытывала сомнения относительно действий специального представителя Трампа Стива Уиткоффа, который настаивал на личной встрече с Путиным.

«Он думал, что Путин пригласил его и у него теперь был определенный уровень взаимопонимания с Путиным», — сказал один из американских чиновников.

Один из сенаторов, присутствовавших позднее при встрече Уиткоффа с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, также выразил в разговоре с изданием смущение, которое вызвал у него «дружелюбный и уютный» тон разговора с представителем Путина.

Корреспонденты также обратили внимание на то, что негативная оценка действий российской стороны, с которой выступил генерал Кристофер Каволи на следующий день после встречи Уиткоффа с представителями Москвы, едва не стоила военному должности из-за того, что его слова «подрывали» усилия президента.

Издание отметило, что после того, как один из европейских чиновников потребовал от Уиткоффа быть более инициативным в своих усилиях, чтобы усадить российского лидера за стол переговоров, представитель Трампа ответил, что Вашингтон «перепробовал все возможные идеи, и ни одна из них не сработала».