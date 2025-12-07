Зять президента США Дональда Трампа, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер импонирует российскому лидеру Владимиру Путину, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков в разговоре с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Он отметил, что Кушнер «только что подключился» к переговорному процессу по урегулированию российско-украинского конфликта, и поэтому для него «было важно почувствовать, что за человек наш президент, с какими идеями, принципами идет на разговор с американцами».

«И в этом плане встреча была весьма успешной. Возьму смелость сказать, что нашему президенту Кушнер тоже, так сказать, импонировал», — сказал Ушаков.

На вопрос о том, какую роль в переговорах играют Кушнер и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, Ушаков заявил, что они «посвятили часть свободного времени тому, чтобы добиться хорошего результата».

Помощник президента добавил, что без участия специалистов, в том числе представителей МИД и Госдепартамента США, достичь мирного урегулирования на Украине не представляется возможным.

«Идет стыковка тех трудных положений, которые должны как бы определить форму и судьбу будущего документа. А конкретные предложения, формулировки, сверка с юристами — этот путь еще нужно пройти, но его не пройдешь без участия специалистов», — пояснил Ушаков.

Ранее он выразил мнение, что присутствие Кушнера на переговорах с Путиным в Москве было «весьма кстати». Ушаков выразил мнение, что зять Трампа добавил к «обаянию и дружелюбности» Уиткоффа «элемент системности». По его оценке, в целом на встрече в Кремле была «конструктивно-дружеская» атмосфера, в особенности между Путиным и спецпосланником Трампа. «У них разговор действительно дружеский, и они понимают друг друга уже с полуслова», — рассказал помощник президента.

Среди прочего Ушаков предположил, что Кушнер будет выступать ключевым автором правок в мирный план по Украине в случае его дальнейшего изменения.

«Я лично считаю, что во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер», — сказал он.

Уиткофф и Кушнер провели переговоры с Путиным 2 декабря. По итогам встречи Ушаков заявил, что по территориальному вопросу «компромиссного варианта найдено не было».

2 декабря спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Ушаков заявил, что стороны обсудили предложения США по урегулированию на Украине. Он отметил, что по территориальному вопросу «компромиссного варианта найдено не было», в то время как некоторые американские «наработки» выглядят «более-менее приемлемо». Сам Путин позже рассказал, что представители США разделили 27 пунктов плана Трампа на четыре пакета и предложили обсуждать их отдельно.

После встречи с российским президентом Уиткофф и Кушнер провели встречу с переговорщиками от Украины, а также телефонный разговор с президентом страны Владимиром Зеленским.