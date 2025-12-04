Президент России Владимир Путин 4 декабря прибыл с первым за четыре года визитом в Индию. В его преддверии российский лидер дал большое интервью индийскому телеканалу India Today, в рамках которого он заявил о нежелании Москвы возвращаться в «Большую восьмерку», а также раскрыл подробности о переговорах с представителями США. О чем еще сказал глава государства — в материале RTVI.

Об СВО

Россия в ходе боевых действий пытается закончить войну, которую Запад «развязал против нас руками Украины», заявил Путин.

«Дело не в том, чтобы одержать победу. <…>. Дело в том, что Россия стремится сделать все, чтобы защитить свои интересы, своих людей, живущих там, традиционные ценности, русский язык и так далее. Защищает, кстати, и веру, которую веками исповедовали на этих территориях», — сказал он, отвечая на вопрос, какой результат для России будет означать победу и каковы ее «красные линии».

О переговорах

Украина должна понять, что лучший способ решения конфликта — это мирные переговоры, сказал Путин. По его словам, это «самое главное для них».

Российская сторона не отказывает Украине в обеспечении ее безопасности, но «неприемлемо, если делать это за счет России», подчеркнул президент.

«Украина считает, что ей выгодно вступление в НАТО. А мы говорим, что это угрожает нашей безопасности. Давайте найдем способ обеспечить вашу [безопасность], не угрожая нам», — привел пример Путин.

Тема участия России в работе G8 затрагивалась на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле 2 декабря, но конкретных предложений в адрес Москвы о возвращении к этому формату не прозвучало, рассказал президент.

«Просто возникла эта тема. И я объяснил господину Уиткоффу, почему я в свое время перестал посещать эти мероприятия „восьмерки“. <…> И я вспомнил о том, как я перестал приходить на встречи в этом формате, это было в 2012 году после выборов президента РФ», — отметил Путин.

Рассуждая об этой инициативе, глава государства обратил внимание на то, что у России сейчас напряженные отношения с Евросоюзом.

«Это ненормально. Представьте себе, что я приеду на „восьмерку“. Как я буду разговаривать с членами этой „восьмерки“, если они не хотят? Не хотят — ну, пожалуйста», — сказал Путин.

О членстве Украины в НАТО

Россия настаивает на выполнении данных ей еще в 1990-е годы обещаний о НАТО на восток, указал российский лидер.

«Мы не просим ничего необычного или неожиданного, ничего, что упало бы с неба. Мы просто настаиваем на выполнении уже данных нам обещаний. Они не были придуманы вчера. <…> Никакого расширения [НАТО] на восток, об этом было заявлено публично», — заявил Путин.

С того момента прошло несколько волн расширения Североатлантического альянса, а их кульминацией которых стали попытки сделать Украину членом НАТО, Россию такие действия «совершенно не устраивает и представляет серьезную угрозу» стране, продолжил Путин. Он посетовал, что «никто не воспринимает нас всерьез».

О Крыме

Россия не аннексировала Крыма, а пришла на помощь жителям полуострова, которые «не хотели связывать свою жизнь или судьбу с теми, кто устроил государственный переворот на Украине», заявил Путин.

«Была угроза не просто давления, а прямой расправы над крымчанами. И Россия вмешалась, чтобы помочь им. Как мы могли поступить иначе? Если кто-то думает, что Россия будет действовать иначе, он глубоко ошибается. Мы всегда будем защищать наши интересы и наш народ», — подчеркнул президент.

Ведущая сделал комментарий о том, что целью России в Крыму якобы был его порт. Путин сказал, что такой цели не было, «потому что он уже был нашим». «Наш ВМФ находился там по соглашению с Украиной. И это факт», — пояснил президент.

О властях Украины

Говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, Путин напомнил: «Когда этот джентльмен пришел к власти, он заявлял, что будет добиваться мира любой ценой, используя все возможные средства и не жертвуя даже своей карьерой».

Сейчас можно констатировать, что эти обещания не воплотились в реальность, сказал российский лидер.

«Теперь мы видим, что всё иначе. Он [Зеленский] ведет себя как и его предшественники, ставя интересы узкой националистически настроенной группы, в частности радикальных националистов, выше интересов народа. По сути, он удовлетворяет их требования, а не потребности нации», — выразил мнение Путин.

Как считает российский президент, мышление властей Украины «напоминает неонацистский режим, потому что крайний национализм и неонацизм — понятия почти неразличимые».

О Трампе

На вопрос о президенте США Дональде Трампе Путин заявил, что никогда не дает оценок главам других государств — ни тем, с кем работал в прошлом, ни нынешним лидерам. «Эти оценки должны давать граждане, голосующие за своего лидера на выборах», — указал он.

В то же время Путин заявил об отсутствии сомнений в том, что Трамп имел искреннее намерение урегулировать российско-украинский конфликт, в том числе из гуманитарных соображений.

«Он неоднократно говорил, что желает минимизации потерь», — напомнил российский лидер.

Об итогах жизни и внутреннем правиле

Отвечая на вопрос об итогах собственной жизни, Путин выразил мнение, что ему еще рано этим заниматься.

«Мы еще поработаем», — сказал он.

Кроме того, Путин назвал внутреннее правило, которым он руководствуется.

«Мне кажется, оглядываться назад и сказать, что я бы переделал то и это, — более или менее бессмысленно. Сделано то, что сделано. В целом… Вы знаете, есть одно общее правило, мое правило, оно известное: я стараюсь делать то, что считаю не просто необходимым, а то, чего я не имею права не делать. Несмотря ни на что», — сказал президент, отвечая на вопрос о том, жалеет ли он о каких-либо своих решениях на посту главы государства и стал бы он что-либо менять, если оглянуться назад.

На вопрос о возможности бессмертия Путин ответил: