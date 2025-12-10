Злоумышленники все чаще стали выбирать жертвами своих схем родственников военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с Life.ru сообщил, что мошенники пользуются их эмоциональным состоянием и доверием к официальным лицам.

Депутат рассказал, что зачастую преступники звонят жертвам, представляясь сотрудниками военкоматов или «секретарем Министерства обороны». Как правило, разговор начинается с уточняющего вопроса о подаче заявки на получение выплаты или награды для воюющего родственника.

«Такой заход звучит убедительно и сразу формирует ощущение, что речь идет о важном и официальном деле», — отметил Немкин.

Следующий шаг — сбор персональных данных. Мошенник, используя деловую манеру речи, просит назвать номер СНИЛС якобы для того, чтобы проверить статус или регистрацию награды. Депутат обратил внимание, что для человека в состоянии эмоционального напряжения такая просьба может выглядеть вполне естественно.

Получая номер СНИЛС, злоумышленники делают так называемый «контрольный звонок». Уже другой человек связывается с жертвой под видом сотрудника «Госуслуг» и сообщает о том, что ему необходимо передать код из СМС для подтверждения операции. Этот код дает аферистам доступ к личным данным человека — кабинету Госуслуг или банковскому счету.

«Опасность подобных схем в том, что они основаны на сочетании психологического давления и технических инструментов. Используются подмена номеров, приемы социальной инженерии, автоматический обзвон», — рассказал парламентарий.

Среди других сценариев обмана Немкин назвал сообщения о якобы новых мерах поддержки или приглашении на вручение награды. Возможна и схема, обратная той, которую описал депутат: мошенники говорят жертве о приостановленных выплатах или подозрительных действиях от имени третьих лиц.

Защититься от подобных атак можно, соблюдая определенные правила цифровой безопасности, отметил он. Немкин напомнил, что сообщать по телефону паспортные данные, номер СНИЛС, сведения о банковских картах и коды из СМС недопустимо.

Если звонок выглядит подозрительно, стоит связаться с тем или иным ведомством самостоятельно и уточнить всю информацию. Необходимо обращать внимание и на тон собеседника — если звонящий торопит, давит или пытается напугать, то это с большой долей вероятности мошенник.

Парламентарий подчеркнул важность использования надежных паролей на «Госуслугах», подключения двухфакторной аутентификации и постоянной проверки истории входов.

5 декабря официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании 11 подозреваемых в хищении более 5,2 млн рублей у военнослужащих, которые участвовали в военной операции на Украине. В их отношении возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Ведомство считает, что обвиняемые в период с июля по октябрь 2025 года находили тех, кто хотел подписать контракт с Минобороны и заставляли их передавать реквизиты банковских карт или оформляли на них доверенности, которые открывают доступ к счетам.

В конце ноября Росгвардия опубликовала видео задержания мошенников, которые вымогали деньги у участников специальной операции и их семей. В сообщении ведомства было указано, что преступная группировка «похищала ветеранов СВО» и вымогала деньги у них и их родственников. В числе задержанных был член группировки «Батал-Хаджи»*.

* Признана в России террористической организацией и запрещена