Президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на импорт для всех стран на 15%. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Ранее речь шла о пошлинах в размере 10%.

Заявление Трампа стало новой реакцией на решение Верховного суда США отменить масштабные тарифы, ранее введенные президентом на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

Трамп в новом посте назвал решение суда «нелепым, плохо написанным и чрезвычайно антиамериканским». Глава Белого дома заявил, что повышает с 10 до 15 процентов общемировой тариф для стран, «многие из которых десятилетиями “обдирали” США без каких-либо ответных мер».

Уровень в 15% Трамп назвал «полностью разрешенным и юридически допустимым». По словам президента, решение вступает в силу «немедленно». Он также пообещал определить и ввести новые пошлины в ближайшие месяцы. Белый дом не публиковал новых документов на этот счет.

Для некоторых стран объявленные Трампом 15-процентные пошлины могут оказаться даже выше, чем прежние ставки, отмечает The New York Times (NYT).

20 февраля Верховный суд США большинством голосов решил, что Трамп неправомерно применил Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для введения импортных пошлин. При этом суд не уточнил, должен ли Вашингтон возместить ущерб импортерами за уже уплаченные пошлины, размер которых превысил $200 млрд.

Судья Бретт Кавано, который наряду с двумя своими коллегами проголосовал против отмены пошлин, заявил в особом мнении, что решение Верховного суда вызовет хаос из-за того, что импортеры будут добиваться возврата средств.

Кавано добавил, что пошлины Трампа упростили США заключение торговых сделок на «триллионы долларов» со многими государствами, «от Китая до Великобритании и Японии». Решение ВС «породить неопределенность» в отношении этих торговых соглашений, считает судья.

Трамп назвал решение об отмене пошлин «позором», заявив, что ему «стыдно» за действия судей. После этого он объявил о введении глобальной пошлины в размере 10% для всех стран. Трамп воспользовался своими полномочиями в соответствии со статьей 122 Закона о торговле 1974 года. Этот документ позволяет президенту вводить только временные пошлины, любое их продление требует одобрения конгресса.