При падении обломков беспилотника в порту Новороссийска было повреждено гражданское судно, сообщил оперштаб Краснодарского края. По предварительным данным, пострадали три человека из экипажа корабля.

«Их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении штаба.

Кроме того, в результате падения фрагментов дрона произошел пожар на нефтебазе на перевалочном комплексе «Шесхарис». В оперштабе отметили, что возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Последствия атаки БПЛА в Новороссийске устраняют 172 человека и 51 единица техники аварийно-спасательных подразделений.

«В том числе от МЧС России — 76 человек и 23 единицы техники», — добавили в штабе.

До этого оперштаб сообщал, что во время атаки БПЛА в Новороссийске повреждения получили три жилых дома.

«Фрагменты беспилотника попали в квартиру на 4 этаже. В нескольких квартирах выбило стекла. Пострадал мужчина, его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь», — отметили региональные власти.

Позже стало известно о повреждении еще двух многоквартирных домов.

«Это дома высотой в 5 и 16 этажей. В квартирах выбило окна, возгораний нет. По предварительной информации, пострадавших также нет», — сказано в сообщении.

Сейчас в Новороссийске действует объявленный 13 ноября сигнал беспилотной опасности. Кроме того, глава города Андрей Кравченко сообщал, что в направлении Кабардинки из Новороссийска перекрыто движение транспортных средств. Он также призвал жителей города не снимать и не выкладывать в соцсети фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб.

Об атаке БПЛА сообщил и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове, на месте работают оперативные службы. О каких именно объектах и повреждениях идет речь глава региона не уточнил.