Фрагменты сбитого дрона упали на контейнерный терминал «НУТЭП» (входит в группу компаний «Дело») в Новороссийске, сообщается в телеграм-канале предприятия.

В настоящее время специалисты устраняют последствия падения обломков. Сотрудники МЧС и соответствующие службы «НУТЭП» оперативно потушили возгорание, никто не пострадал. Терминалы «ДелоПортс» работают в штатном режиме.

Председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев поблагодарил работников «НУТЭП» за «мужество и стойкость». По его словам, благодаря офицерскому прошлому сотрудники предприятия действовали «по-военному спокойно, четко и быстро», благодаря чему показали «высочайшую выдержку и профессионализм».

Об атаке на контейнерной терминал «НУТЭП» также заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что регион всю ночь отражал удары украинских беспилотников, от которых сильнее всего пострадал Новороссийских.

По данным Кондратьева, обломки БПЛА повредили как минимум четыре многоквартирных дома и два частных, несколько придомовых территорий, нефтебазу комплекса «Шесхарис», береговые сооружения и одно гражданское судно в порту.

Были ранены три члена экипажа, а также один житель Новороссийска. Губернатор поручил главе города Андрею Кравченко «оперативно осмотреть территорию, оценить повреждения и оказать всю необходимую помощь жителям».

Всего в ночь на 14 ноября российские силы ПВО сбили 216 украинских БПЛА. Над Краснодарским краем были уничтожены 66 дронов, над акваторией Черного моря — 59, над Саратовской областью — 49, над Крымом — 19. Также беспилотники ликвидировали над Волгоградской (8), Ростовской (7), Белгородской (4), Тамбовской (3), Брянской (2), Воронежской (1), Нижегородской (1) и Оренбургской (1) областями.