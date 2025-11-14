Российские силы ПВО в ночь на 14 ноября сбили 216 украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны. Больше всего, 66 дронов, было ликвидировано над Краснодарским краем, 59 БПЛА — над акваторией Черного моря.

Над Саратовской областью, по данным ведомства, уничтожили 45 БПЛА, 19 — над Крымом, 8 — над Волгоградской, 7 — над Ростовской, 4 — над Белгородской, 3 — над Тамбовской, 2 — над Брянской и по одному — над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал о массированной атаке БПЛА на Новороссийск. В результате падения обломков дрона в порту было повреждено гражданское судно, пострадали три моряка. Также произошел пожар на нефтебазе на перевалочном комплексе «Шесхарис» и были повреждены три жилых дома.

Об атаке БПЛА сообщил и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове, на месте работают оперативные службы. О каких именно объектах и повреждениях идет речь глава региона не уточнил.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь писал в телеграм-канале, что дроны были уничтожены и подавлены в Каменском, Чертковском, Шолоховском, Усть-Донецком, Боковском и Миллеровском районах.

«Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — отметил губернатор.

За ночь в России приостановили работу 11 аэропортов, часть из них уже открыты.