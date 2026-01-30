20-летней жительнице Барнаула предъявили обвинение в покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК) из-за поджога релейного шкафа на железной дороге и административного здания по указанию мошенников. Об этом сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.

По информации ведомства, в январе 2026 года с девушкой связалась неизвестная и предложила получить бесплатную медицинскую помощь, после чего попросила назвать код из СМС-сообщения. Затем обвиняемой позвонил другой человек и сообщил, что ее аккаунт на портале МФЦ взломали мошенники.

Следствие утверждает, что вскоре девушку вынудили взять несколько кредитов и перевести злоумышленникам. Потом по их указаниям она подожгла релейный шкаф на железнодорожных путях на проспекте Космонавтов в Барнауле, а на следующий день разбила окно служебного кабинета на первом этаже административного здания и устроила поджог при помощи горюче-смазочных материалов.

Девушку задержали сотрудники ФСБ и Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД по Алтайскому краю, она находится под стражей в СИЗО.

23 января в Барнауле обвинили двух подростков в возрасте 15 и 16 лет в диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК). Оба сейчас под домашним арестом.

По данным Следкома, в декабре 2025 года младший из фигурантов откликнулся на объявление о заработке в одном из мессенджеров. С ним связался неизвестный и предложил поджигать объекты сотовой связи за деньги. Юноша поделился схемой заработка с 16-летним другом.

С 13 по 16 января 2026 года они вдвоем подожгли три устройства в Барнауле, снимая свои действия на видео. Затем их задержали сотрудники ФСБ и ЦПЭ МВД.