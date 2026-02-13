Подросток под влиянием злоумышленников поджег автозаправку в подмосковной Электростали. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел вечером 12 февраля на автоматизированной АЗС, расположенной на Красной улице, сообщает «МВД Медиа». В результате поджога выгорели две бензоколонки, пострадавших нет.

Личность 13-летнего подозреваемого, который скрылся с места преступления, была установлена оперативниками Центра по противодействию экстремизму и Бюро специальных технических мероприятий МВД по Подмосковью совместно с региональным управлением ФСБ.

На опросе в присутствии родителей школьник рассказал, что действовал под влиянием неизвестных, которые в декабре 2025 года вступили с ним в переписку в мессенджере. По словам подростка, злоумышленники обманом втерлись к нему в доверие и угрозами заставили совершить поджог.

Ранее сообщалось, что 11 и 12 февраля две семиклассницы покончили с собой в разных районах Санкт-Петербурга после общения с украинскими телефонными мошенниками. Одна из девушек перед смертью общалась с мужчиной, который, по данным СМИ, требовал прислать ему интимные фотографии, угрожая в противном случае расправиться с родственниками школьницы. У погибшей нашли записку, в которой девочка признавалась, что ей нравится взрослый мужчина.

В конце января Следственный комитет возбудил уголовные дела о теракте (ч.1 ст. 205 УК) и содействии терроризму (ч. 2 ст. 205.1 УК) после двух случаев поджога служебных автомобилей подростками в Петербурге. Оба инцидента произошли 29 января. В первом случае 17-летняя девушка подожгла автомобиль около отдела вневедомственной охраны, получив указания от мнимых силовиков в мессенджере.

Во втором случае жертвой мошенников оказался ребенок младше 14 лет. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. Они угрожали, что школьник он и его родители могут быть привлечены к уголовной ответственности, если мальчик не выполнит требования.