Савеловский суд Москвы признал незаконным размещение в интернете предложений о сдаче недвижимости исключительно мусульманам. Об этом 28 октября сообщили ТАСС и РИА Новости со ссылкой на решение суда.

«Признать информацию, распространяемую посредством сети Интернет по электронным адресам <…>, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — говорится в документе.

В материалах дела фигурируют два поста, опубликованные в тематическом телеграм-канале, их обнаружила прокуратура. В одной из публикаций речь шла о сдаче в аренду однокомнатной квартиры у метро «Щелковская» «строго для мусульман». В другой публикации предлагалось арендовать коттеджный дом в подмосковной деревне Дроздово, в котором живут мусульмане разных народностей. В тексте объявления указывалось, что жильцы должны быть мусульманами «без вредных привычек», платежеспособными, порядочными, воспитанными.

Прокуратура усмотрела в этих объявлениях признаки дискриминации по национальному и религиозному признакам, пишет РИА Новости. Надзорное ведомство подало административный иск в суд с требованием заблокировать публикации и признать содержащуюся в них информацию запрещенной. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме, отмечает ТАСС.

В августе суд в Москве признал дискриминацией объявления об отказе в сдаче жилья цыганам. Прокуратура усмотрела в подобных публикациях признаки дискриминации по национальному и религиозному признакам.

До этого суд запретил объявления о найме на работу с пометкой «только для славян». Прокуратура сочла, что эта фраза дискриминирует соискателей по национальному признаку. Под запрет, в частности, попали публикации с поиском бригад, строителей и людей на демонтаж с формулировкой «только славяне», а также «мужчин славянской внешности» для съемок рекламы.