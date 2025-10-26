Министерство здравоохранения России утвердило новые правила проведения профилактических медицинских осмотров детей. Они уже вступили в силу с 1 сентября 2025 года и будут применяться на протяжении следующих шести лет — до начала осени 2031 года. Какие изменения произошли в этой сфере — в материале RTVI.

Разницу между старой и новой редакцией правил профмедосмотров несовершеннолетних россиян заметило и проанализировало РИА Новости. Агентство уточняет, что Минздрав отложил предусмотренные правилами первые профилактические посещения стоматолога и невролога, но при этом перенес ежегодный осмотр с целью оценки репродуктивного здоровья на более ранний срок.

В предыдущей редакции правил профилактического медосмотра детей, которая действовала шесть лет начиная с 2019 года, было предусмотрено первое посещение акушера-гинеколога девочками и уролога-андролога мальчиками трехлетнего возраста. Второй осмотр у этих специалистов должен был проводиться по достижении детьми шести лет, а с 14-летнего возраста — каждый год.

В новом варианте правил, утвержденных Минздравом, первый осмотр у врачей, специализирующихся на заболеваниях мочеполовой и репродуктивной сферы, должен состояться на три года позже — в шестилетнем возрасте. При этом регулярные ежегодные осмотры будут начинаться не с 14 лет, как раньше, а с 13.

Еще одно изменение по сравнению с предыдущей версией правил детского профмедосмотра — это разрешение проходить педиатрический осмотр у участкового врача и семейного врача общей практики.

Первые неонатальные скрининги — базовый и расширенный — должны проводиться не позднее 28-го дня жизни ребенка. В возрасте 1 месяца предусмотрено посещение педиатра и хирурга, а также офтальмолога — с обязательным исследованием глазного дна (офтальмоскопией) при мидриазе (расширенном зрачке).

По предыдущей версии правил первый осмотр невролога и стоматолога тоже полагалось проводить в месячном возрасте. В новом варианте первый профилактический визит к неврологу предусмотрен в три месяца, а к стоматологу — по достижении 1 года. После этого стоматологические осмотры должны стать ежегодными.

Также в годовалом возрасте ребенку предписана еще одна проверка здоровья глаз с офтальмоскопией, а в течение первого года жизни, в 1 год и в шестилетнем возрасте — обязательный аудиологический скрининг путем ОАЭ.

Отоакустическая эмиссия или отоакустический тест (ОАЭ-тест) — это инструментальный метод диагностики нарушений слуха. Для исследования в ушной канал помещают специальный датчик. Тестирование не требует активного участия самого ребенка, поэтому его можно проводить даже спящим младенцам.

В возрасте полутора и двух лет, согласно новым правилам Минздрава, ребенку должны провести специальный скрининг, чтобы определить, не входит ли он в группу риска с точки зрения возможности нарушения психического развития. Предполагается, что эту проверку возьмет на себя педиатр, который получит все необходимые данные при опросе родителей маленького пациента или других его законных представителей.

Еще одно нововведение — проверка уровня холестерина в крови на медосмотрах, проводимых в возрасте 6 и 10 лет. Она предписана только детям, которых педиатры до этого определят в группу риска по превышению этого показателя. Тестирование должно проводиться экспресс-методом — при помощи специальных тест-полосок.

Напомним, презентацию новых правил профилактического медосмотра несовершеннолетних россиян проводил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в конце сентября 2025 года — когда они уже месяц как вступили в силу. Эксперты тогда поясняли, что перенос начала регулярной ежегодной оценки репродуктивного здоровья подростков на более ранний срок — с 14 на 13 лет — обусловлен ростом числа случаев преждевременного начала полового развития у детей в России.