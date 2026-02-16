В ближайшие семь лет России потребуется заместить на рынке труда 11,5 млн человек, которые выйдут на пенсию, и привлечь еще около 500 тыс. работников. Об этом, как передает корреспондент RTVI, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на конференции комитета Госдумы по молодежной политике на тему «Роль российских студенческих отрядов в формировании кадрового резерва страны».

«Я хочу вам сказать, что в этом семилетнем горизонте нам потребуется заместить на рынке труда, потому что люди будут выходить на пенсию по возрасту, 11,5 миллионов человек и привлечь еще дополнительно 500 тысяч. Это очень большие цифры, то есть всего 12 миллионов человек. То есть нам с вами есть над чем работать», — подчеркнула она.

Вице-премьер отметила, что наибольшая потребность на протяжении этого периода будет в обрабатывающих секторах экономики — 1,7 млн человек, в транспортной и логистической сферах — 925 тыс. и в строительстве — 670 тыс. человек.

«Это самые емкие отрасли, с которыми надо работать. И что хорошо, эти отрасли одновременно совпадают с теми направлениями, по которым сегодня работают российские студенческие отряды», — добавила Голикова.

В феврале 2025 года РБК, ссылаясь на нацпроект «Кадры», представленный Голиковой и главой Минтруда Антоном Котяковым на заседании профильного комитета Госдумы, сообщал, что к 2030 году в экономику нужно привлечь в общей сложности 10,9 млн новых работников. 10,1 млн из них должны заместить тех, кто выйдет на пенсию, а 800 тыс. необходимо привлечь дополнительно, говорилось в документе.

Всего на проект планируется потратить 116 млрд рублей, включая 113 млрд из федерального бюджета, его основная цель — новая модель управления кадровым обеспечением страны, которая должна снизить дефицит кадров на 3,4% к 2030 году.

Котяков сообщил, что в перспективе до 2030 года численность одной из самых производительных групп в возрасте 30-39 лет, согласно демографическим тенденциям, сократится на 8 млн человек, при этом прирост других возрастных групп не компенсирует этого снижения в полном объеме. Наиболее существенно возрастет численность молодежи в возрасте 15-24 лет, но в этом возрасте достаточно велико вовлечение в образование и процент занятости не очень высокий, указал министр.

Котяков также отмечал, что сейчас доля трудоустроенных после окончания колледжей и техникумов составляет меньше 64%, а после окончания вузов — меньше 74%, и добавил, что с 1 июня все региональные центры занятости начнут работать со студентами с первого курса, чтобы формировать их портфолио и заниматься их профориентацией на текущий рынок труда.

В декабре 2023 года Денис Мантуров, тогда возглавлявший Минпромторг, заявлял, что они проанализировали потребность в кадрах до 2030 года в 20 отраслях. По его словам, речь идет о более чем 870 тыс. человек, из которых свыше 165 тыс. нужны для достижения технологического суверенитета.

Мантуров подчеркнул, что около 12% трудоспособных граждан России, то есть примерно 10 млн человек, заняты в обрабатывающей промышленности. Промышленный сектор обеспечивает почти треть всех вакансий на рынке труда, что составляет примерно 66 тысяч рабочих мест, добавил тогда он.