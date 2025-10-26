Азербайджан подтвердил России, что разрешает использовать железные дороги для транзита российской продукции в Армению. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

Он отметил, что в этом смысле между странами наметились «очень интересные подвижки». По словам Оверчука, подтверждение пришло два дня назад.

«Сейчас “Российские железные дороги” вместе с коллегами в регионе решают вопросы, как организовать эти перевозки. Одновременно соответствующие поручения нами даны по линии министерства сельского хозяйства для того, чтобы осваивать этот новый логистический маршрут», — сказал вице-премьер.

21 октября 2025 года азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым заявил, что Баку снял все ограничения на транзит грузов в Армению.

«Первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению», — заявил Алиев. По его мнению, это хороший показатель того, что мир между Баку и Ереваном есть не только на бумаге.

В августе Азербайджан и Армения при посредничестве США подписали декларацию о намерении подписать мирный договор между двумя республиками. При этом стороны до сих пор не заключили это соглашение.

После конфликта в Карабахе в 1990-х между Азербайджаном и Арменией действовали ограничения на транзит грузов. После восстановления Азербайджаном контроля над Карабахом Баку и Ереван начали обсуждать разблокировку транспортных путей.

В совместном заявлении Москвы, Баку и Еревана говорилось, что все экономические и транспортные связи в регионе будут разблокированы. Кроме того, Армения брала на себя обязательства по обеспечению безопасности транспортного сообщения между Азербайджаном и его эксклавом — Нахичеванской автономной республикой.