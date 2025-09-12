Безопасность транспортного коридора, который пройдет через территорию Армении и свяжет Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванской автономией, будет обеспечивать армянская сторона. Об этом президент республики Ваагн Хачатурян сообщил в специальном интервью RTVI.

«Ни американцы, никто не будет — там будут армяне», — сказал Хачатурян, отвечая на вопросы о том, как будет работать транспортное сообщение.

Речь идет о проекте TRIPP («Дорога Трампа во имя международного мира и процветания»). Он указан в декларации, которую президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и американский лидер Дональд Трамп подписали в Вашингтоне в августе.

«То, что кто-то называет по-другому, или кто-то называет по-своему… Эта дорога называется TRIPP», — отметил Хачатурян.

В совместной декларации Трампа, Алиева и Пашиняна стороны «подтвердили важность открытия коммуникаций» между двумя республиками. В документе говорится, что «эти усилия должны включать беспрепятственное сообщение» между основной частью Азербайджана и Нахичеванской автономией через территорию Армения.

При этом уточняется, что армянская сторона «будет работать с США и согласованными совместно третьими сторонами над выработкой рамок» проекта TRIPP.

Трамп заявил, что Армения создаст эксклюзивное партнерство с Соединенными Штатами для развития этого коридора, которое может продлиться до 99 лет. По словам президента США, американские компании готовы потратить «огромные деньги» на развитие инфраструктуры в Армении и Азербайджане.

В советское время основную территорию Азербайджана и Нахичеванскую автономию связывали автомобильная и железная дороги. После распада СССР и войны за Нагорный Карабах транспортное сообщение прекратилось.

В 2020 году Азербайджан в ходе вооруженного конфликта вернул под контроль часть потерянных в начале 1990-х территорий. В совместном заявлении Москвы, Баку и Еревана говорилось, что в регионе «разблокируются все экономические и транспортные связи», Армения «гарантирует безопасность транспортного сообщения» между Азербайджаном и Нахичеванью, а кроме того, планируется обеспечить «строительство новых транспортных коммуникаций» на этом участке.

Баку называет будущее транспортное сообщение с Нахичеванью Зангезурским коридором. Ереван утверждал, что такое название «служит как заглавие для выдвижения территориальных претензий» против его страны.