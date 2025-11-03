В ЖК «Филатов Луг» в Новой Москве произошла массовая драка между мигрантами, вооруженными ножами и топорами, пострадали два человека, пишет Mash. В полиции опровергли информацию о пострадавших и уточнили, что в потасовке приняли участие пять человек.

По данным Mash, инцидент произошел накануне вечером. По словам одного из подписчиков телеграм-канала, когда он вышел из подъезда, то увидел драку между мигрантами, а мимо него якобы «пролетали колющие и режущие предметы: один из нападавших кинул топор».

Он добавил, что участники драки схватили его «за шею, угрожали ножом, а остальные кричали, чтобы бросил телефон и прекратил съемку», но он успел прыгнуть в такси и уехать.

Информацию о конфликте на территории ЖК «Филатов Луг» также подтвердили и другие очевидцы. В разговоре с «Российской газетой» они сообщили, что в ночь на 3 ноября две группы агрессивных мужчин кричали друг на друга, один «достал топор и принялся угрожать оппонентам».

Одна из местных жительниц рассказала, что участники потасовки «сначала бегали друг за другом, потом началась драка». Издание пишет, что минимум один человек пострадал, также повреждена одна машина.

В пресс-службе МВД России сообщили, что звонок о драке на территории п. Московский ТиНАО г. Москвы поступил 2 ноября в 23:40, туда были отправлены полицейские.

«По предварительной информации, в конфликте приняло участие около 5 человек. Лица, причастные к инциденту, будут доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства и привлечены к ответственности в соответствии с законом. Данных о пострадавших не поступало», — уточнили в ведомстве, добавив, что проводят проверку.