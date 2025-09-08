Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании обеих палат казахстанского парламента выступил с ежегодным обращением к народу. Ключевыми темами президентской речи стало продолжение политической реформы, которая фактически полностью демонтирует политическую систему эпохи Нурсултана Назарбаева, а также тотальное использование искусственного интеллекта.

Так, в стране создается министерство искусственного интеллекта. Он, по мнению Токаева, вместе с цифровыми активами должен стать новым драйвером развития казахстанской экономики, а новый однопалатный парламент лишь дополнит новую модель управления государством сплошного ИИ.

«Думать о будущем»: зачем Казахстану реформа парламента

Как следует из выступления президента Казахстана, новый этап политической реформы должен привести к созданию в стране однопалатного парламента — вместо нынешнего, состоящего из двух палат. Однако для этого необходимо внести изменения в Конституцию, их планируется вынести на референдум, запланированный на 2027 год.

«Полагаю, на проведение дискуссии с учетом неординарного характера реформы уйдет не менее года, после чего — в 2027 году — можно провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию», — заявил Токаев.

При этом он — явно чтобы подсластить пилюлю депутатам — тут же добавил, что ему, больше десяти лет занимавшему пост спикера Сената, «с этой трибуны нелегко говорить» о таком варианте парламентской реформы.

Президент Казахстана напомнил, что Сенат, как высшая палата парламента был создан в 1995 году в «сложных и нестабильных политических условиях» страны, которая «только начала тернистый путь к созданию государственных основ».

За следующие тридцать лет Сенат, по мнению Токаева, «с достоинством и эффективно выполнил важную историческую миссию» обеспечения стабильности государственного строительства.

«Высшая палата была и остается важнейшим механизмом и гарантом реализации как законотворческого процесса, так и других ключевых реформ», — констатировал казахстанский лидер.

Напомним, что сейчас парламент Казахстана состоит из двух палат — Мажилиса и Сената. Этот формат сменил Верховный Совет Казахской ССР после принятия т.н. «назарбаевского проекта» Конституции.

Как и в России, в 1993-1994 годах в Казахстане обострились противоречия между Верховным Советом и тогдашним президентом Нурсултаном Назарбаевым. Но в отличие от российских событий они не вылились в яростное столкновение, а привели к роспуску представительного органа власти и принятию новой Конституции в 1995 году.

Мажилис формируется после всенародных выборов по смешанной системе, а депутатов Сената выбирают депутаты областных представительных органов. Также часть сенаторов назначается президентом страны по квоте. Такая модель управления позволяла Казахстану избегать прямой конфронтации между президентской и парламентской ветвями власти, а также — учитывая крайне неровную экономическую развитость регионов — обеспечивала и баланс интересов среди казахской элиты.

Однако необходимость резкого изменения модели представительной власти не вызывает сомнений у президента Казахстана. По его словам, «стоять на одном месте нельзя — нужно думать о будущем страны и последующих поколений», а планируемая реформа «высшей представительной власти станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти».

При этом Токаев подчеркнул, что «это очень серьезный вопрос», и спешка в его решении «совершенно неуместна», поэтому планируемая реформа «должна стать предметом обстоятельного обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде — и, конечно, в действующем парламенте».

Призыв не спешить не помешал президенту Казахстана тут же поделиться мнением о том, как надо формировать обновленный парламент:

«Если мы все придем к общему решению относительно необходимости создания однопалатного парламента, то такой парламент, на мой взгляд, следует избирать только по партийным спискам».

Реформа парламента периодически обсуждалась в Казахстана последние двадцать лет — но, как правило, не в свете претензий к эффективности самой его формы, а из-за проблемы баланса интересов и транзита власти. Как следует из общения RTVI c местными экспертами, идея однопалатного парламента получила сейчас новую жизнь, поскольку президентские полномочия Токаева прошли экватор: срок его правления заканчивается в 2029 году, и вопрос о транзите власти и создании системы противовесов становится актуальным.

«Есть мнение, что Сенат не нужен»

Опрошенные RTVI эксперты уверены, что политические реформы, предложенные президентом, вполне осуществимы.

«Это наиболее цельное, наиболее конкретное послание, которое не содержит каких-то шапкозакидательских вещей, но при этом очень конкретизировано. Есть доминантное мнение среди интеллигенции, экспертов и политических кругов, что Сенат не нужен», — рассказал RTVI секретарь (заместитель) комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Айдос Сарым.

Он считает, что идея нового парламента «идет в русле общих политических реформ» и выстраивает триаду — «сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство».

«Президент в рамках своей каденции, как мне кажется, старается сделать всё максимально для консолидации общества, для закрытия водораздела или разлома, который был в связи с транзитом 2019 года (когда Назарбаев передал полномочия Токаеву), Кантаром (попыткой переворота в январе 2022 года) и прочими событиями, то есть он закрывает темы», — рассуждает Сарым.

Государственный советник Казахстана Ерлан Карин, считающийся одним из ключевых идеологов команды Токаева, в своем телеграм-канале написал, что «речь не идет о немедленном внесении изменений в Конституцию и объявлении выборов в парламент». По его словам, парламентская реформа не является для президента самоцелью, а служит другой задаче — дальнейшему укреплению институциональных основ политической системы.

Повсеместное внедрение ИИ и тотальная цифровизация

Второй ключевой темой послания Токаева стали цифровизация и внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизни и экономики Казахстана. По мнению президента, именно это позволит республике совершить новый рывок, поскольку прежние — сырьевые — драйверы экономического роста почти себя исчерпали.

«Ключевым компонентом нашего стратегического курса должно стать повсеместное внедрение искусственного интеллекта и тотальная цифровизация, которые могут кратно усилить потенциал страны во всех сферах», — заявил Токаев.

По его словам, «для эффективной реализации этой цели правительство разработает единый концептуальный документ по развитию цифровизации и искусственного интеллекта Digital Qazaqstan, в котором все инициативы и проекты будут объединены в общенациональную стратегию».

В качестве первого шага планируется принятие Цифрового кодекса, который должен определить “ключевые направления цифровизации, включая искусственный интеллект, платформенную экономику, использование больших данных и другие аспекты», сообщил глава республики.

Действующее Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности будет переименовано в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, а статус его руководителя вырастет до уровня заместителя премьер-министра.

«Перед правительством ставится задача обеспечить тотальное внедрение искусственного интеллекта для модернизации всех сфер экономики», — объявил Токаев.

Кроме того, Нацбанку страны поставлена задача держать часть резервов в криптовалюте. Для этого на базе инвестиционной корпорации Нацбанка создадут Государственный фонд цифровых активов, который будет накапливать «стратегический крипторезерв из наиболее перспективных активов нового цифрового финансового уклада».

Первый полностью цифровой город Казахстана

Еще одной точкой роста экономики должно стать строительство полностью цифрового города — Alatau City — возле Алматы. Для реализации этого «общенационального по своей сути проекта уже выделена территория, завершена первичная планировка, подключены ключевые инфраструктурные сети», сообщил Токаев.

По его словам, в строительстве Alatau City будет участвовать некая компания международного уровня, ранее строившая китайский технополис Шэньчжэнь. Контракт с ней был подписан казахстанской делегацией в ходе недавнего визита в КНР.

Чтобы реализация амбициозной идеи не стопорилась, Токаев решил присвоить Alatau City специальный статус «с прямым подчинением правительству». Соответствующий указ будет подготовлен в течение 10 дней, а в течение полугода примут отдельный закон, «в котором будут оговорены режим управления городом, финансовая модель и другие важные аспекты».