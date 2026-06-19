Старшего лейтенанта ВСУ Сергея Шалаева признали виновным в убийстве неонациста Демьяна Ганула в Одессе и приговорили к пожизненному заключению. Шалаев вину признал, но сторона защиты настаивала, что его использовали люди, которые представились сотрудниками СБУ.

Приморский районный суд Одессы признал военнослужащего из Киевской области Сергея Шалаева виновным в убийстве одесского радикального активиста Демьяна Ганула и приговорил его к пожизненному заключению, пишет издание «Украинская правда».

Следователи следственного управления ГУНП в Одесской области установили, что Шалаев получил заказ на убийство активиста. Затем он ушел в ежегодный отпуск, арендовал в Одессе две квартиры, незаконно приобрел огнестрельное оружие, боеприпасы и ручные гранаты, которые хранил во временных жилищах.

14 марта 2025 года он убил Ганула, выстрелив в него несколько раз, в том числе совершив контрольный выстрел в голову. Шалаева задержали и предъявили ему обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины: умышленное убийство, совершенное по заказу и из корыстных побуждений; незаконное ношение, хранение и приобретение огнестрельного оружия; неявка в срок на службу без уважительных причин в условиях военного положения.

В 28-й отдельной механизированной бригаде сообщили, что Сергей Шалаев находился в их штате с лета 2024 года, но с февраля 2025 года он имел статус СОЧ.

Суд признал Шалаева виновным по всем инкриминируемым статьям.

В полиции Украины сообщили, что приговор пока не вступил в законную силу. Стороны имеют право подать апелляционную жалобу в течение 30 дней со дня его оглашения.

Кто такой Ганул

Демьян Ганул — неонацист, бывший руководитель силового блока одесской ячейки «Правого сектора»*, а также лидер общественной инициативы «Уличный фронт». Он был одним из организаторов и участников расправы над мирными гражданами 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов. 9 апреля 2024 года Басманный суд Москвы сообщил о заочном аресте Ганула. Он был объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела об уничтожении памятников воинской славы России.

Еще одна резонансная история, связанная с неонацистом, произошла летом 2024 года. Тогда в сети завирусилось видео, на котором фитнес-тренер выгоняет сотрудников ТЦК из спортклуба. Позже Ганул похитил тренера и вывез его в неизвестном направлении. В СМИ он сообщил, что тренера отправили на фронт. Спустя некоторое время в сети выложили видео, на котором фитнес-тренер, избитый и привязанный к дереву, рассказывает, что его только что изнасиловали, и он согласен служить в ВСУ.

*организация признана экстремистской и запрещена в РФ