Сотни ехавших в Россию из Армении грузовиков с фруктами и другой сельскохозяйственной продукцией направлены обратно через Грузию без объяснения причин, утверждает член армянской парламентской фракции «Армения» Гарник Даниелян.

По его словам, фуры развернули на пограничном контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» при попытке въехать из Грузии в Россию.

«По нашей информации, с КПП Верхний Ларс возвращаются сотни автомобилей, загруженных фермерской продукцией, сливами, персиками и виноградом», — написал армянский депутат на своей странице в Facebook*.

По словам Даниеляна, пограничники якобы разворачивают дальнобойщиков без объяснения причин, ссылаясь на «некоторые санитарные проблемы». У фур с другими грузами — не сельскохозяйственными — тоже возникли проблемы, утверждает армянский парламентарий.

«Груженные другими грузами также подлежат тщательной экспертизе, что препятствует въезду последних в Россию», — утверждает депутат Национального собрания Армении.

Действия пограничников причинят «огромный ущерб» армянским фермерам, урожай которых испортится, заявил Даниелян.

Российский вице-премьер Алексей Оверчук, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), утверждал, что из-за евроинтеграции Армении ее товарооборот с Россией падает, и на этом фоне к концу 2025 года обе страны потеряют около $6 млрд.

По словам зампреда российского правительства, в последнее время снизились и объемы торговли между Арменией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Оверчук связал это с тем, что армянские власти принимают стандарты соответствия протоколам Европейского союза для экспортной продукции, не сочетающиеся со стандартами ЕАЭС. В пример он привел принятое Арменией постановление 374-Н, согласно которому ввозимые в страну пищевые продукты должны оцениваться на основании протоколов испытаний, выданных лабораториями стран ЕС.

