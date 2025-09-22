Три человека, по уточненным данным, погибли при атаке дронов на поселок Форос в Крыму, 16 пострадали, сообщил в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов. По данным Минобороны, накануне вечером по полуострову был нанесен удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами.

ОБНОВЛЕНИЕ: Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России уточнило, что на лечение поступило 13 пациентов, госпитализировано 12 человек. Четверо из них в тяжелом состоянии, в средней тяжести — семь человек, в удовлетворительном — один, двое в реанимации. Четверо пострадавших были прооперированы. «Один находится на искусственной вентиляции легких. Одному пациенту было проведено переливание крови. Детей среди пострадавших нет», — сообщили в ФМБА.

«По уточненным данным, на текущий момент в результате атаки БПЛА в районе пгт Форос три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении Аксенов.

Глава республики пожелал выздоровления всем пострадавшим и отметил, что им обязательно будет оказана необходимая помощь и поддержка.

По словам Аксенова, из-за падения обломков сбитого дрона загорелась трава в районе Ялты. На месте ЧП работали профильные службы, людям оказывается вся необходимая помощь.

В Минобороны уточнили, что удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, был нанесен около 19.30 мск в курортной зоне Крыма, где нет никаких военных объектов.

В крымском Минздраве сообщили, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь региональной «скорой помощи» и ФГБУ «Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства».

Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав пострадавших.

Директор МБОУ «Форосская средняя школа им. А.С. Терлецкого» Татьяна Каргапольцева сообщила «Вести.Крым», что сейчас ученики будут на дистанционном обучении. Она также отметила, что больше всего в Форосской школе после атаки БПЛА пострадал актовый зал, библиотека и столовая.

Советник главы республики Олег Крючков назвал атаку «сознательным преступлением украинского режима».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар по Крыму, сказала ТАСС, что НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его.

«На фоне провалов на военном и дипломатическом фронтах нелегитимные киевские власти снова прибегают к привычным для них методам устрашения мирных граждан. К сожалению, есть жертвы. Искренние соболезнования родным и близким погибших, здоровья и восстановления раненым», — сказала она.

Также Захарова подчеркнула, что целенаправленное уничтожение мирных объектов, в том числе предназначенных для детей — это «акты отчаяния в попытке удержаться за власть и сохранить кормушку в виде щедрых финансовых потоков от западных спонсоров».

Депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет в свою очередь заявил ТАСС, что ВСУ устроили охоту на мирное население Крымского полуострова, использовав фугасные боеприпасы для удара по гражданским объектам.

По его словам, такие боеприпасы используют для масштабного поражения личного состава, разрушения военных объектов и техники.

«Своими преступными действиями киевская хунта задрала планку террористического цинизма и подлости до небывалых высот, обойдя даже своих идолов из немецкого гестапо», — сказал он.

По словам депутата, такими «чудовищными актами» ВСУ собираются запугать и добиться колоссальных потерь среди мирных жителей полуострова, «чтобы отчитаться перед западными спонсорами и стратегами за выделяемые им огромные транши для зверских убийств мирных россиян».

Сенатор от ДНР Александр Волошин также заявил агентству, что атака дронов на мирные объекты в поселке Форос в Крыму является актом отчаяния режима президента Украины Владимира Зеленского.