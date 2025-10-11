Оксана Самойлова разводится с рэпером Джиганом — ее иск зарегистрирован в мировом суде Москвы 6 октября. Пара, которая долгое время выглядела как образец «семейного успеха» (у пары четверо детей), оказалась в глубоком кризисе, причем не первый раз.

По этой причине многие не верят, что до развода действительно дойдет. Журналистка Ксения Собчак вовсе уверена, что поступок Самойловой это хайп и «прогрев».

Кто такой Джиган

Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, родился 2 августа 1985 года в Одессе. С детства увлекался музыкой и спортом. Отец — моряк дальнего плавания, мать работала в салоне красоты. Фамилию матери — Вайнштейн — он позже добавил к своей.

Первый интерес к хип-хопу появился, когда отец привез из США сборники с рэпом. Джиган стал одним из первых организаторов хип-хоп-вечеринок в Одессе. Тогда же он выбрал сценический псевдоним: «Джи» — от O.G. Original Gangster, любимого альбома Ice-T, а окончание «Gun» добавил сам.

Параллельно с музыкой он активно занимался спортом. Был чемпионом Украины по кикбоксингу, серебряным призером Европы, мастером спорта. Учился на факультете физкультуры Южноукраинского университета, подрабатывал охранником и тренером, а свободное время посвящал музыке.

Первые треки Джиган записал ещё в школе, но настоящая карьера началась в середине 2000-х, когда он познакомился с Тимати и попал на лейбл Black Star Inc. Совместные песни и клипы быстро сделали его заметной фигурой в рэп-сцене. После ухода из лейбла артист продолжил сольную карьеру, сотрудничал с Юлией Савичевой, Анной Седоковой, Bahh Tee и другими.

В 2012 году Джиган женился на модели и предпринимательнице Оксане Самойловой. У пары четверо детей — три дочери и сын. В 2020 году семья оказалась в центре внимания из-за скандала: артиста госпитализировали в США из-за инцидентов, связанных с его зависимостью, это уже тогда чуть не привело пару к разводу. Позже супруги помирились, но в октябре 2025 года Самойлова вновь подала на развод.