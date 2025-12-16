Мастер спорта по боксу в суперсреднем весе из Омска Азамат Ахметов избил свою жену Ажару в день годовщины их свадьбы. Как пишет Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT, спортсмен напал на супругу, заподозрив в измене.

SHOT утверждает, что в день годовщины свадьбы Ахметовых Ажара была в гостях у подруги. Когда женщина вернулась домой вечером, спортсмен набросился на нее и начал обвинять в измене. Канал пишет, что он кричал на супругу, а после несколько раз ударил по лицу.

После этого Ажара написала свекрови, чтобы рассказать о ситуации, однако та обвинила в произошедшем пострадавшую. В результате женщина сняла побои и обратилась в правоохранительные органы. В полиции рассказали NGS55.RU, что Ахметова получила травмы во время бытового конфликта, а обстоятельства инцидента устанавливаются.

«После получения медицинских документов о степени вреда здоровью будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Согласно публикации телеграм-канала, Ахметов несколько раз занимал призовые места на соревнованиях по боксу, в том числе всероссийских. На сайте Федерации бокса России есть информация лишь об одном бое Ахметова — против боксера Александра Московского, в котором он проиграл.

В сентябре ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым россияне стали реже скрывать случаи домашнего насилия. Так, около 30% респондентов, которые столкнулись с конфликтами в семье, рассказали об этом.

В феврале года в Томске задержали бывшего боксера, который ударил женщину на выходе из лифта в жилом доме. Пострадавшая потеряла сознание. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о легком причинении вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК), статья предусматривает до двух лет лишения свободы.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанный был в гостях у отца, мужчины выпивали алкоголь. Когда он спустился на первый этаж, он заблокировал двери лифта, в это время там стояли две женщины и несовершеннолетняя дочь одной из них. Выйдя из кабины лифта, мужчина ударил одну из них в область головы, она потеряла сознание, сообщила Волк.