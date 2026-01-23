Владимир Жириновский, скорее всего, не одобрил бы создание криптовалюты в свою честь, несмотря на то, что при жизни выступал в поддержку многих инноваций. Об этом RTVI заявила дочь основателя ЛДПР и управляющая Фондом Жириновского Анастасия Боцан-Харченко. Ранее в партии рассказали о планах создать цифровую валюту в честь политика, одно из рабочих названий — «ВВЖ-койн».

«При жизни мой отец был во многом первым и поддерживал многие разумные новаторские инициативы. В нулевых он уже говорил о цифровой демократии, прежде всего имея в виду внедрение на выборах дистанционных способов голосования, в том числе через интернет. А в конце девяностых Жириновский уже писал о скором и повсеместном переходе на электронные платежи и неминуемом появлении такого средства расчетов, которое сейчас мы называем цифровым рублем», — напомнила она.

Однако, подчеркнула Боцан-Харченко, прежде всего Жириновский был принципиальным государственником и считал, что любая идея, «какой бы модной или популярной она ни была», должна оцениваться с точки зрения государственной целесообразности и возможных рисков.

«Криптовалюта — это очень неоднозначная и даже опасная стезя, открывающая возможности для бесконтрольного и безнаказанного вывода активов за пределы российской юрисдикции. Также не надо забывать о значительном ущербе и так серьезно изношенной инфраструктуре в сфере электроэнергетики. В конечном счете, с учетом действующей у нас жесткой привязки рубля к доллару США, именно Штаты, суть вражеское государство, являются главными бенефициарами развития крипторынка в России. Поэтому, если смотреть на этот “тренд” с такого угла, не уверена, что мой отец поддержал бы эти инициативы», — пояснила собеседница RTVI.

Ранее ЛДПР провела в Москве первый политический криптофорум, где представители партии объявили тему криптовалют одним из своих главных приоритетов и анонсировали работу над проектом по созданию собственного «Жириновский-койна».

На мероприятии, как пишет «Коммерсантъ», советник руководителя партии и куратор молодежного крыла Дмитрий Шатунов рассказал о планах создать криптовалюту с рабочими названиями «ВВЖ-койн» и «койн Жириновского», отметив, что для партии это хороший шанс показать, что каждый человек может использовать криптовалюту. По его словам, к инициативе рассчитывают вернуться после принятия закона о легализации криптовалют.

Шатунов добавил, что если этот вопрос будет решен, то ЛДПР станет первой партией, которая запустит собственную цифровую валюту.

Замглавы думской рабочей группы по регулированию криптовалют Андрей Луговой заявил «Коммерсанту», что предложения по обороту криптовалют, возможно, будут внесены в Госдуму до июля 2026 года. «Вероятнее всего, это будет депутатский законопроект, который уже на определенной стадии будет согласован с правительством и ЦБ», — сказал он.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал два закона о легализации майнинга, трансграничных расчетов и биржевых торгов в криптовалюте. Такие операции можно проводить по экспериментальному правовому режиму, функциями уполномоченного и регулирующего органа по этим вопросам наделен Центробанк.

В апреле 2023 года ЛДПР объявила, что при помощи искусственного интеллекта создается первый в мире политический алгоритм «Жириновский», который «успешно прошел первичное обучение на массиве научных публикаций, интервью и телевизионных выступлений российского политика, основателя ЛДПР Владимира Жириновского».

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в Москве после продолжительной болезни. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

