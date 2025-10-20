Сериал о Владимире Жириновском, в котором, по слухам, должен был сыграть Никита Кологривый, не вошел в список первых основных мероприятий плана ЛДПР по празднованию 80-летия со дня рождения политика в 2026 году. По данным источников RTVI, телепроект, которым должен был заниматься Первый канал, фактически заморожен.

RTVI получил копию плана первых основных мероприятий ЛДПР по подготовке и проведению празднования юбилея Жириновского на следующий год. Сейчас в нем 12 пунктов, включая выставку в «Манеже», открытие музея Жириновского в центре Москвы, памятный концерт, выпуск юбилейных почтовых марок, показ документального двухсерийного фильма о жизни политика и размещение его цитат на уличных баннерах.

«Все мероприятия ориентированы на простых людей в регионах России, интересы которых защищал великий политик, которым помогал выживать, становиться на ноги, получать положенное от государства. Одним словом, сделаем всё, чтобы народная память о нашем ВВЖ никогда не померкла», — заявили в ЛДПР.

При этом в списке отсутствует анонсированный еще в начале 2024 года байопик о политике, который должен был снимать режиссер Александр Баранов («Елки-2», «Громовы», «Екатерина» и «Джентльмены, удачи!»). Предполагалось, что этот проект отразит самые яркие фрагменты биографии Жириновского от его рождения и до самой смерти.

Снять нельзя заморозить

Баранов сообщил RTVI, что покинул проект о Жириновском и не в курсе, что с ним происходит.

Сергей Снежкин, которого в новостях называли сценаристом сериала, рассказал RTVI, что работа над проектом «пока на сценарной стадии». Он не стал говорить о том, был ли кто-то утвержден на главную роль, а вопрос о сроках выхода сериала переадресовал продюсеру.

Один из источников RTVI заявил, что работа над проектом фактически заморожена «на подготовительном этапе». Он добавил, что сценарий Снежкина не завершен, и сейчас идут поиски того, кто помог бы его закончить.

Другой источник RTVI подтвердил, что в 2026 году не стоит ждать сериала о Жириновском, но вместо него могут показать какой-то другой посвященный политику проект — например, документальный. По его словам, существует запрос на съемку полнометражного фильма об основателе ЛДПР, но с этим есть «определенные проблемы».

В пресс-службе ЛДПР заявили RTVI, что на данном этапе можно говорить лишь о посвященном Жириновскому двухсерийном документальном фильме, который будет снят и представлен «ВГТРК совместно с партией» в 2026 году. Этот проект как раз вошел в план перечисленных выше мероприятий.

Что известно о байопике про Жириновского

В феврале 2024 года актер Никита Кологривый на встрече с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким заявил, что сыграет Жириновского «лучше, чем любой артист в этой стране».

Через месяц на фоне связанных с Кологривым скандалов режиссер Баранов заявил Daily Storm, что актер может оказаться «кандидатом в кастинге», но главная роль достанется тому, кто сыграет Жириновского ближе к 50-летнему возрасту. Молодому же политику, по его словам, будет уделено всего две-три сцены.

В мае Баранов покинул проект (правда, рассказал об этом только в январе 2025-го). По его словам, съемки должны были стартовать летом 2024 года, но «начались терки с представителями партии ЛДПР», которые «в какой-то момент они начали диктовать, кто будет играть в картине, какие сцены нужно вырезать и всё в таком духе».

Режиссер утверждал, что ЛДПР отвергала предложенных кандидатов на главную роль, а Кологривого он сам «не очень хотел видеть». Также Баранов сообщал, что формат проекта поменяли с фильма на сериал.

Кологривый в августе 2024 года заявлял, что хочет сыграть Жириновского, но еще не видел сценария.

В декабре 2024 года Слуцкий признал, что в работе над проектом возникли производственные проблемы — идут «серьезные споры», а по «некоторым вопросам решения еще не приняты окончательно». При этом политик сообщил, что над проектом будет работать Первый канал.

«Мы надеемся, что съемки сериала пойдут в ближайшем году достаточно быстро. Это муки творчества, и мы обязаны перед памятью нашего основателя, чтобы его образ был максимально приближен к тому, каким был в реальной жизни. Многие вещи и творческие порывы приходится приземлять, оттачивать», — добавил лидер ЛДПР.

В начале 2025 года покинувший проект режиссер Баранов рассказал, что партия «перекроила сценарий на свой лад», а съемки могут и не начаться. «Возможно, “кина” и не будет», — предполагал он.

В январе 2025-го главред Zoom.film Александр Голубчиков сообщил «Вечерней Москве», что сериал о Жириновском «Владимир Вольфович» станет одним из самых ожидаемых проектов года. По его словам, над проектом работают режиссер Джаник Файзиев и сценарист Сергей Снежкин, известный по сериалу о Леониде Брежневе и фильму про Нурсултана Назарбаева.

В сентябре 2025 года Кологривый вновь подтвердил, что ему по-прежнему интересно сыграть Жириновского. «Я считаю, что это не моя роль, но, если мне представится такая возможность, я приложу все усилия, чтобы сделать ее честно», — заявил актер.

Частная инициатива питерцев

Летом 2025 года стало известно, студия «Лендок» при поддержке Фонда Жириновского и Минкульта России планирует снять об основателе ЛДПР документальный фильм.

Гендиректор студии Алексей Тельнов заявил, что задача этого «фильма-исследования» — осмыслить, кем был Жириновский, развеять некоторые мифы, связанные с его личностью, и включить многочисленные пародии на политика.

«Можно с уверенностью сказать, что он был настолько интересной и противоречивой личностью, что второго такого на политическом олимпе просто нет. Что касается его эпатажных выходок и высказываний, то, на мой взгляд, в большинстве случаев это просто крик души. Я уверен, что он искренне болел за нашу страну», — поделился глава «Лендока».

В данном случае идет о «частной инициативе питерцев», рассказал один из источников RTVI. По его словам, ЛДПР к этому проекту отношения не имеет.