Компания-оператор Nord Stream подала иск в Высокий суд Лондона с требованием к страховым компаниям выплатить €400 млн за отказ покрыть ущерб от подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года. Как пишет газета The Financial Times (FT), в качестве ответчиков указаны страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance.

По данным издания, Nord Stream подала иск в феврале 2024 года. В документе указано, что лица, причастные к взрыву газопроводов, «неизвестны». Среди прочего, компания указывает, что один из трубопроводов выглядел «искореженным и деформированным» на одном участке, где он был поврежден, но вместе с тем казался «гладким и не был перерезан» на другом.

В самой Nord Stream подтвердили подачу иска в Высокий суд Лондона, однако попросили «с пониманием отнестись к тому, что [компания] не в состоянии предоставить какие-либо подробные комментарии к судебному разбирательству».

Согласно предварительной оценке Nord Stream, ущерб от взрывов составляет от €1,2 млрд до €1,35 млрд. В эту сумму входит удаление воды из трубопроводов, их стабилизация, ремонт и замена потерянного газа.

Lloyd’s of London указана в иске как компания, предоставляющая так называемые первичные полисы, которые должны покрывать основной ущерб от любого происшествия. Второй ответчик — Arch Insurance — обеспечивала «избыточное покрытие» газопроводов. Оно начинает действовать после выплаты по «первичному полису» и покрывает оставшуюся сумму.

FT отмечает, что сумма иска в €400 млн распределяется между основной и избыточной группами. Кроме того, Nord Stream потребовала около €3,7 млн за обследование ущерба и другие расходы. По данным группы анализа судебных процессов Solomonic, иск швейцарской компании стал одним из крупнейших из тех, что были поданы в Высокий суд Лондона за последний год.

Взрывы на «Северных потоках»

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года — повреждения получили три нитки из четырех. НАТО назвало случившееся результатом «преднамеренных, бездумных и безответственных актов саботажа». Расследованием инцидента занялись Дания, Германия и Швеция. От сотрудничества с Россией страны отказались.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором утверждается, что подрыв «Северных потоков» организовали США при участии Норвегии.

Западные СМИ писали, что к произошедшему могут быть причастны проукраинской группировки. В частности, по данным газеты The Washington Post, операцию якобы координировал украинский полковник, ветеран спецназа Роман Червинский. Власти Украины причастность к подрыву газопроводов отрицали.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин назвал «чушью» версию о причастности к инциденту проукраинских диверсантов и отметил, что подрывы на такой глубине могли осуществить «только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства». В феврале 2024 года в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном российский лидер заявил, что к подрыву на «Северных потоках» причастны США.