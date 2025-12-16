Организатору покушения на телеведущего Соловьева запросили пожизненный срок

Гособвинитель попросил Второй западный окружной военный суд приговорить организатора преступной группы, обвиняемой в покушении на убийство телеведущего Владимира Соловьева, Андрея Пронского к пожизненному лишению свободы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Прокурор также назвала Пронского «представляющим исключительную опасность для общества». Остальным шести обвиняемым (Тимофею Мокию, Владимиру Белякову, Владимиру Степанову, Максиму Дружинину, Андрею Волкову и Денису Абрарову) сторона обвинения запросила от 13 до 30 лет колонии.

Как утверждает обвинение, Пронский организовал ячейку террористической группировки «National Socialism / White Power»* в 2021 году. Участники преступной организации изначально занимались поджогом автомобилей и зданий военных комиссариатов

После начала специальной военной операции подсудимые вступили в контакт с сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) украинского Министерства обороны, которые поручили им нападение на российского телеведущего. Как следует из материалов дела, с этой целью участники террористической ячейки должны были заложить взрывное устройство под автомобиль Соловьева.

Пронский отказался давать показания в суде. В ходе заседания он также заявил ходатайство с просьбой о возврате дела в прокуратуру, так как ранее суд признал его невменяемым.

Остальные подсудимые отказались признать вину в покушении на телеведущего, однако признали поджоги военкоматов и автомобилей. Свои действия они объяснили неприятием действий российских властей.

Обвиняемые также отказались от показаний, которые ранее дали во время следственных действий, обосновав такое решение применением пыток и психологическим давлением.

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении убийства Владимира Соловьева в апреле 2022 года. В ноябре 2023 года одного из фигурантов уголовного дела о покушении на телеведущего направили на принудительное лечение по ходатайству следствия на основании результатов психолого-психиатрической экспертизы.