В программе «Итоги года» по видеосвязи к президенту Владимиру Путину обратилась многодетная мать из тюменского села Абалак Гульнара Баязитова. Она сообщила, что за 11 лет только раз получила пособие от государства, так как их общие с мужем доходы постоянно — на 100-200 рублей — превышают установленные лимиты.

По словам Баязитовой, ее зарплата помощника воспитателя составляет 27 тыс. руб, у мужа — в диапазоне от 50 до 80 тыс. При этом у них шестеро детей. Выживать помогает небольшое подсобное хозяйство.

«Участвуем во всех соревнованиях, во всех конкурсах, мы активная семья. У нас есть знаки ГТО у всех — у детей, у меня, у мужа. Но за 11 лет я, как многодетная мама, один раз прошла на пособие. У нас в прошлом месяце превышение было 100 рублей, в ноябре у нас 259 рублей вышло превышение», — рассказала женщина.

В итоге многодетная семья не получает пособие и льготы на коммунальные платежи и т.п., так как не подпадает под критерии.

Путин заявил, что такой подход «дестимулирует людей к трудовой деятельности».

«Я считаю, что это ошибка со стороны правительства. Я уверен, руководство правительства услышит то, что мы сейчас с вами говорим», сказал президент.

По словам Путина, попытка сэкономить, получить доходы за счет многодетных семей выглядит аморально.

«Но коллеги точно поработают, и надеюсь, что этот вопрос будет закрыт», — заверил президент.

Говоря о коммунальных платежах, Путин отметил, что если расходы на ЖКХ превышают на 22% совокупный доход семьи, государство обязано оказать поддержку.