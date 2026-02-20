В Севастополе в результате ночной массированной атаки беспилотников погиб 30-летний мужчина, 90-летняя женщина получила ранения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев. По его данным, силы ПВО и Черноморского флота сбили в общей сложности более 26 дронов.

«Погиб 30-летний мужчина, который во время атаки находился на одной из улиц в районе Камышового шоссе. Он получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколков от сбитого БПЛА», — рассказал Развожаев.

По его словам, врачи скорой помощи пытались спасти мужчину, однако реанимация не дала результата, сообщил глава региона. Он выразил соболезнования его родным и близким.

Что касается пожилой женщины, то она пострадала, когда ударной волной от сбитого в ее квартире БПЛА выбило стекла. Пенсионерка получила поверхностные ранения голени и глаз, написал Развозжаев.

Он привел данные Спасательной службы, которая зафиксировала по различным адресам повреждения квартир и частных домов — в основном там были выбиты стекла, также пострадали стены зданий, в одном месте была задета газовая труба. Кроме того, повреждения получили 11 автомобилей, продолжил губернатор.

«Сбитые БПЛА были начинены поражающими металлическими шариками», — говорится в его публикации.

Развозжаев поручил своему заместителю Максиму Ковалеву подсчитать ущерб от ночного налета и оперативно устранить повреждения. Также представители управляющих компаний и муниципалитетов начали подомовой обход жителей.

Всего за минувшую ночь (с 23:00 до 7:00 мск 20 февраля) над регионами России перехвачены и уничтожены 149 беспилотников самолетного типа, в том числе 20 над территорией Крыма и 28 — над акваторией Черного моря, отчиталось Минобороны.

Согласно сводке, больше всего дронов было сбито над Брянской областью — 57. Также были перехваты над Азовским морем (24 БПЛА), над Краснодарским краем (17), над Ростовской (2) и Белгородской областями (1).