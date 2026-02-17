В ночь на 17 февраля более 24 беспилотника были сбиты над Севастополем — это одна из самых продолжительных атак на регион за последнее время, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«К сожалению не обошлось без пострадавших. По предварительной информации ранен один ребенок», — говорится в сообщении главы города.

По данным Развожаева, на Фиолентовском шоссе ударной волной от сбитого дрона выбило окна в одном из частных домов, девятилетнему мальчику осколками посекло ноги.

«Он доставлен в детскую больницу, его состояние удовлетворительное», — уточнил губернатор.

Кроме того, на улице Гоголя упавшая боевая часть от сбитого БПЛА сдетонировала в одном из дворов, на холме.

«В трех многоквартирных домах осколками выбиты стекла, повреждено большое количество автомобилей», — пишет губернатор.

Также упали множественные обломки беспилотников упали в районе 14, 29 и 31 домов.

В ТСН СНТ «Прогресс» во дворах частных домов были найдены множественные осколки и обломки БПЛА, повреждены газовые трубы.

«В районе Фиолентовского шоссе на территории еще двух СНТ обнаружены фрагменты от сбитых БПЛА, выбиты стекла в частных домах», — сообщил Развожаев со ссылкой на Спасательную службу города.

Он также поручил и.о. заместителя губернатора Максиму Ковалеву подсчитать ущерб и оперативно устранить повреждения в домах.

«Управляющие компании с оперативными службами и работниками муниципалитетов по моему поручению утром начнут подомовой обход», — добавил Развожаев.

По данным Минобороны, за ночь силы ПВО уничтожили 151 дрон над регионами России. 38 их них сбили над Крымом, 50 — над акваторией Черного моря и 29 — над акваторией Азовского моря.