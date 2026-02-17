Из-за падения обломков в результате атаки БПЛА в поселке Ильском Северского района Краснодарского края пострадали два человека. Об этом сообщает региональный Оперштаб.

«Жителей оперативно госпитализировали. Им оказывают всю необходимую помощь», — сказано в сообщении.

Всего в результате падения фрагментов беспилотников повреждения получили четыре частных дома, два из них загорелись.

«На месте работают оперативные и специальные службы», — отметили в Оперштабе.

Накануне вечером аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика временно приостановили работу. В Росавиации пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

По данным Минобороны России, 16 февраля с 20:00 мск до полуночи средства ПВО уничтожили 76 дронов, 24 из которых над территорией Краснодарского края.

Утром 17 февраля угрозу атаки БПЛА объявил мэр Сочи Андрей Прошунин.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной», — сказано в его сообщении

В 07:18 он сообщил, что дежурные средства ПВО отражают атаки БПЛА. Мэр также предупредил, что снимать и выкладывать видео нельзя.

Также опасность атаки беспилотников ввели на федеральной территории Сириус, сообщил глава ее администрации Дмитрий Плишкин. «Угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте», — написал он.