Украинское подразделение американской группировки The Base под названием White Phoenix («Белый феникс») заявило о причастности к покушению на бывшего спикера Верховной рады и экс-секретаря СНБО Андрея Парубия. Об этом ее представители сообщили в своем телеграм-канале.

«Мы, организация “Белый Феникс”, <…> заявляем о своей поддержке в ликвидации предателя и осквернителя украинской нации и белой расы — Андрея Парубия», — говорится в посте.

Представители группировки назвали Парубия «лицемером» и отметили, что своими «действиями и публичными высказываниями» он «осквернял память героев и сеял смуту в рядах настоящих украинцев».

«Мы будем следить за каждым, кто своими поступками и словами оскверняет память предков, предает идеалы национального возрождения и служит интересам врагов Украины. Судьба Андрея Парубия — это предупреждение всем вам», — указали участники группировки.

Парубий был застрелен неизвестным 30 августа во Львове. Украинский журналист Виталий Глагола утверждал, что в экс-спикера Рады стреляли восемь раз. После покушения киллер убрал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде. Парубий скончался на месте.

Украинское издание УНИАН писало, что убийца выглядел как доставщик еды. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что стрелку удалось скрыться с места происшествия, в его поисках задействованы все профильные службы.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что покушение на Парубия «было подготовлено, но делается все для раскрытия этого преступления». В расследовании участвуют МВД, генеральный прокурор и служба безопасности страны.

«Мои соболезнования родным и близким, друзьям Андрея Парубия. Вечная память!» — сказал Зеленский.

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук написал в своем телеграм-канале, что несколько месяцев назад Парубий просил приставить к нему государственную охрану, но ему якобы отказали. Об этом же заявил депутат Владимир Арьев.

«Мы будем обязательно разбираться с этим, потому что полгода назад Андрей [Парубий] обращался с заявлением о предоставлении ему охраны, но охрана предоставлена не была. До этого были сообщения о том, что в отношении нескольких <…> государственных политических деятелей существуют угрозы», — приводит его слова издание «Страна.ua».

Арьев заверил, что «будут отвечать все, кто заказал это подлое убийство», произошедшее он назвал «провалом контрразведки СБУ».

В Управлении государственной охраны это назвали «манипулятивными утверждениями», передает «Страна.ua». Ведомство прямо не опровергло, что отказало Парубию в предоставлении охраны, но подчеркнуло, что, согласно закону, спикер парламента может претендовать на защиту в течение одного года после сложения им полномочий. Парубий возглавлял Верховную раду до 2019 года.